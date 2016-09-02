В День знаний в Ульяновской области открылся ИТ-лицей. Новое учреждение создано на базе УлГТУ. Глава региона Сергей Морозов принял участие в церемонии открытия, а также в торжественной линейке для учащихся сети лицеев и лицейских классов.

"Сегодня знаковое событие – мы даем "новую жизнь" уникальному учебному заведению. В Ульяновской области активно развивается ИТ-сектор, успешно реализуется проект по созданию большого межотраслевого центра микроэлектроники программного обеспечения, особое внимание уделяется подготовке специалистов в сфере информационных технологий – тех, кто способен вывести нашу экономику на новый уровень. Открытие новых профильных лицеев и лицейских классов даёт возможность ещё большему числу ребят получить углубленные знания в этой области, чтобы в дальнейшем поступить в вуз и сделать успешную карьеру на территории нашего края", - сказал в приветственном слове Сергей Морозов.

По словам и.о. ректора УлГТУ Александра Пинкова, задача по формированию системы непрерывного инженерного образования и выстраиванию эффективной профориентационной работы, которая поставлена главой региона, является одной из самых приоритетных в учебном заведении. "Год назад ректорат и ученый совет технического университета поддержали предложение Сергея Морозова об открытии ИТ-лицея в стенах вуза. Выбор образовательной площадки по данному направлению не случаен: УлГТУ готовит высококвалифицированные кадры для всего инженерного кластера Ульяновской области, в том числе для ИТ-отрасли. Мы достигли отличных результатов, ведь все выпускники нашего университета успешно трудоустроены, а многие из них являются руководителями крупнейших ИТ-компаний не только в Ульяновской области и России, но и в Европе, Америке. Планируется, что ведущие ИТ-компании региона возьмут шефство над лицейскими классами, благодаря этому будут организованы мастер-классы, открытые лекции, экскурсии на предприятиях, встречи с родительской общественностью", - пояснил Александр Пинков.

По информации специалистов Минобрнауки, новая образовательная площадка стала филиалом городского лицея при Ульяновском государственном техническом университете. ИТ-лицей расположился в помещениях общей площадью более 600 кв.м в двух учебных корпусах УлГТУ. Напомним, ремонтные работы в кабинетах были начаты в конце 2015 года. "На реализацию данного проекта из регионального бюджета в рамках государственной программы развития образования в Ульяновской области на 2014-2018 годы было выделено порядка 8 млн рублей. На эти средства капитально отремонтированы десять учебных кабинетов, преподавательская, а также реконструирован буфет на первом этаже для будущих лицеистов", - рассказала и.о. министра образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

С 1 сентября здесь будет функционировать шесть классов для старшеклассников. В пяти из них будет осуществляться углубленная подготовка по информационным технологиям, а один будет ориентирован на социально-гуманитарный профиль с углубленным изучением английского языка технической направленности. Для проведения занятий было закуплено современное мультимедийное учебное и лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, математики, компьютерного класса, включая интерактивные доски, ноутбуки и телевизоры, а также необходимая мебель. В организации учебного процесса будут задействованы педагоги технического университета и городского лицея при УлГТУ. Планируется, что в 2016-2017 году учреждение будут посещать 150 человек.

"Я очень хочу получить углубленные знания в сфере ИТ-технологий и планирую связать свою профессиональную жизнь с этим направлением, поэтому с удовольствием выбрал для обучения данный лицей. Здорово, что преподавать будут непосредственно педагоги вуза. Очень надеюсь, что полученные знания в дальнейшем помогут продолжить обучение в УлГТУ", - прокомментировал учащийся ИТ-лицея Андрей Дубанов.

Как пояснила директор Корпорации развития ИТ, советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева, на сегодняшний день специалисты в сфере информационных технологий очень востребованы на рынке труда и высокооплачиваемы.

Напомним, в настоящее время в регионе сформирована целая сеть лицеев и лицейских классов для углубленного изучения предметов, необходимых для продолжения обучения в вузе на технических специальностях: математики, физики, информатики. В неё входят Ульяновский городской лицей при УлГТУ и его филиал в Заволжском районе, лицей при УлГТУ №45, лицейские классы в гимназии №44, СШ №61 и 76. Планируется, что в 2016-2017 учебном году такие классы откроются в Димитровграде, в Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Майнском, Старокулаткинском районах.

Кроме того, в рамках мероприятия благодарственными письмами Губернатора за высокий профессионализм и большой личный вклад в своевременное и качественное выполнение работ по ремонту помещений Ульяновского городского лицея при УлГТУ награждены начальник службы текущего ремонта Николай Горбунов, проректор по административно-хозяйственной работе Ильтизярь Мердеев, ведущий инженер службы текущего ремонта Сергей Стенин.