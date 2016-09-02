УЭХК посетила делегация URENCO

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", ЗАТО Новоуральск, Свердловская область) посетила представительная делегация компании URENCO (Великобритания), сообщают в пресс-службе комбината.

"Основная цель визита – знакомство с производством крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана. Руководители и специалисты URENCO побывали в основных цехах УЭХК и на складе природной компоненты. Они ознакомились с широкими аналитическими возможностями центральной заводской лаборатории УЭХК, побывали на участке подготовки емкостей, где в марте 2016 года открылся уникальный Международный Центр комплексной обработки контейнеров иностранного производства", - сказано в сообщении УЭХК.

По информации генерального директора АО "УЭХК" Александра Белоусова, делегация URENCO отметила высокий уровень российской технологии обогащения урана, убедилась в развитой культуре безопасности, экологичности производства и его соответствии международным стандартам в области менеджмента качества.

АО "УЭХК" входит в состав Топливной компании ТВЭЛ с 2010 года и является базовым предприятием разделительно-сублиматного комплекса по внедрению значительной части инновационных производственно-технологических решений. В частности, именно на УЭХК адаптировано принципиально новое, 9-е поколение газовых центрифуг, успешно реализуется проект российско-казахстанского предприятия "Центр обогащения урана", развертывается индустриальная площадка по созданию первого российского металлического 3D-принтера.

За годы деятельности в составе Топливной компании ТВЭЛ выручка комбината увеличилась на 5 млрд рублей и составила в 2015 году 21 млрд рублей. В рамках масштабного проекта реструктуризации деятельности предприятий ТВЭЛ бизнес-среда ЗАТО Новоуральск обогатилась 14 новыми предприятиями, образованными на базе бывших подразделений УЭХК, совокупная выручка которых составляет в год около 10 млрд рублей. Выручка на одного сотрудника выросла с 3 млн до 9,4 млн рублей, что позволило комбинату поднять среднюю по предприятию заработную плату до 84 тыс. рублей, сохранить и приумножить социальный пакет, который на сегодняшний день составляет порядка 87 тысяч на одного работника.

Группа URENCO - британская компания с штаб-квартирой в Марлоу, Великобритания. Группа включает два подразделения: URENCO-Технология производит газовые центрифуги для обогащения урана, URENCO-предприятия занято производством обогащенного урана (UEC) по газоцентрифужной технологии и продажей конечного продукта (обогащенного урана).