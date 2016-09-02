Кондратьев: создание промпарков должно идти по пути государственно-частного партнерства

Создание сети промышленных парков в Краснодарском крае должно идти по пути государственно-частного партнерства, считает глава региона Вениамин Кондратьев.

Он рассказал представителям СМИ о краевой концепции развития промышленных зон, предусматривающей как бюджетные вложения, так и инвестиции частного бизнеса.

Первым реализованным проектом станет Восточная промышленная зона (ВПЗ) в пригороде Краснодара. Промпарк будет возводиться за счет бюджетных средств. Для первой очереди ВПЗ выделен земельный участок площадью 66,4 га.

В настоящее время активно ведется работа по обеспечению территории ВПЗ инженерными ресурсами, строится подстанция 220 кВ "Восточная промзона". По словам руководителя региона, к началу 2017 года первые резиденты смогут приступить к освоению территории.

"Создание такого промпарка невозможно за пару месяцев, это многолетний проект. Но чтобы через десять лет мы получили результат, ощутили эффект и влияние на экономику, двигаться и решать вопросы нужно уже сейчас", - объяснил Вениамин Кондратьев.

Вторую очередь промышленного парка планируется разместить на прилегающей территории. Общая площадь парка может быть увеличена до 330 га.

Управлением парков, которые будут создаваться за счет краевого бюджета, займется Корпорация развития Краснодарского края. Подобный опыт есть и в других субъектах страны. В настоящее время корпорация ведет работу по привлечению потенциальных резидентов.

В регионе разработана концепция развития промышленных зон, согласно которой к 2020 году на территории Кубани должно быть создано 11 индустриальных парков. Планируется, что пять из них будут частными.