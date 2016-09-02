На газификацию населенных пунктов Кубани в 2016 году выделено 222,8 млн рублей

На газификацию населенных пунктов Краснодарского края в текущем году из бюджета региона выделено 222,8 млн рублей.

Субсидии будут предоставлены 25 муниципальным образованиям, в том числе муниципальным районам, городским округам и сельским поселениям на реализацию 30 новых проектов газификации.

Среди наиболее значимых уже завершенных или завершаемых к настоящему времени проектов – первая очередь строительства системы газоснабжения ст. Новоивановской Новопокровского района. В рамках реализации данного проекта с целью обеспечения сетевым газом домовладений построено почти 10 км распределительных газопроводов. По обязательствам администрации Краснодарского края перед ПАО "Газпром", построившем подводящий газопровод, проведено 4 км распределительных газопроводов для обеспечения сетевым газом домовладений в г. Геленджике. Закончен разводящий газопровод в с. Архипо-Осиповка.

До конца текущего года будут реализованы проекты подводящего газопровода высокого давления к селу Харьково-Полтавское и строительства там же 7 км распределительного газопровода высокого и низкого давления. В г. Крымске планируется провести 5,5 км подземного распределительного газопровода среднего и низкого давления по улицам Коммунаров, Энергетиков, Тихая, Дружная и Гражданская. Подводящий газопровод высокого давления протяженностью 11 км будет построен к х. Журавлев, х. Сергиевский, х. Спорный Гулькевичского района. От ст. Самурская до с. Черниговское Апшеронского района будет построено 6,5 км межпоселкового газопровода высокого давления.

В 2017 году на реализацию подпрограммы "Газификация Краснодарского края" в краевом бюджете предусмотрено 240 млн. рублей, что позволит реализовать первоочередные проекты в Тбилисском, Апшеронском, Отрадненском, Успенском, Курганинском, Туапсинском районах, городах Краснодар, Геленджик и Новороссийск и в других населенных пунктах региона.

Напомним, ситуация с газоснабжением населенных пунктов края находится на личном контроле губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На сегодняшний день уровень газификации Краснодарского края составляет свыше 85 процентов. Этот показатель превышает среднероссийские значения почти на 20%.

"Нам важно, чтобы эта работа была продолжена. Тем более что по-прежнему актуальным остается вопрос газификации целого ряда сельских районов края. Необходимо создавать комфортные условия для жизни, иначе люди будут уезжать из сельских территорий", – заявлял Вениамин Кондратьев в ходе встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, которая состоялась в Сочи в апреле текущего года.