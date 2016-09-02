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В Архангельске завершились торжества в честь прихода первого союзного конвоя "Дервиш"

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2 сентября, 13:09 UTC+3
Финальным аккордом стали уроки мужества с участием ветеранов союзных конвоев в школах Архангельской области
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© Николай Гернет

АРХАНГЕЛЬСК, 02 сентября. /Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/. В Архангельске завершились торжества по поводу 75-летия прихода в порт первого союзного конвоя "Дервиш".

"Преемственность поколений - главное, что поможет сохранить память о героических действиях советских и иностранных моряков и летчиков, которые объединились в борьбе перед общей угрозой, тружениках тыла, которые обеспечивали прием важных для страны и фронта стратегических грузов", - отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Глава региона подчеркнул, что было бы правильным создать постоянную колонну "Дервиш" в рядах "Бессмертного полка", чтобы сохранить подвиг героев арктических кампаний в памяти потомков.

На торжественные мероприятия приехали более пятисот гостей - глав дипмиссий Великобритании, США, Канады, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, Польши, Нидерландов, Франции, представители федеральных и региональных органов власти, научных кругов, общественных организаций. Почетными гостями стали Ее Высочество принцесса Великобритании Анна и председатель Государственной думы Российской Федерации Сергей Нарышкин.  

Участие в праздновании юбилея "Дервиша" приняли более 80 ветеранов, в том числе 42 участника союзных конвоев из России, Великобритании и США. Самым старшим  ветеранам, приехавшим из Великобритании, - Джону Фрэнсису Элкингтону и Фредерику Бэшфорду - по 96 лет. Для них это событие стало возвращением во времена боевой юности, олицетворением братства северных конвоев.

Праздничная программа была масштабной и включила более 50 мероприятий - встречи с ветеранами, торжественный митинг, межрегиональный форум и научно-практическая конференция, выставки, концерты, просветительские, культурные, молодежные и спортивные акции. Она была разработана таким образом, чтобы все участники, а также жители Архангельской области смогли принять участие в максимально возможном количестве событий.

Как рассказала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, юбилейные мероприятия нашли отклик не только у почетных гостей и представителей дипмиссий, но и у руководителей различных структур, предприятий, общественных организаций, которые выдвинули встречные инициативы в рамках празднования "Дервиша".

Так, по инициативе главнокомандующего Военно-морским флотом России одному из спасательных буксиров присвоено имя "Полярный конвой". Завод "Красная кузница" открыл мемориальную доску судоремонтникам, обеспечивавшим восстановление и ремонт кораблей и судов северных конвоев 1941-1945 годов. Весь август работала юбилейная радиостанция с позывным "Дервиша", оповещая мировой радиоэфир о значимом историческом событии. 

Мероприятия, посвященные75-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск, освещали около двухсот представителей международных, российских и региональных СМИ. В их числе журналисты иностранных Тimes,  BBC , Reuters, Первого канала, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24"), Russia today, НТВ, РЕН ТВ, "5 канала" (г. Санкт-Петербург), информационных агентств ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс", представители около 30 региональных средств массовой информации и интернет-изданий.

Информационным партнером юбилейных мероприятий выступило Информационное агентство России ТАСС.

Контакты:

Белова Светлана Юрьевна, начальник пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Тел.: +7 (8182) 28-84-53

      e-mail: belova@dvinaland.ru

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