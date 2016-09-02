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Первый благотворительный велозаезд "ТеатРалли" пройдет 11 сентября

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2 сентября, 14:47 UTC+3
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МОСКВА, 2 сентября 2016 г. /Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» /. 11 сентября в рамках программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоится первый театральный благотворительный велозаезд "ТеатРалли", организованный Благотворительным фондом поддержки деятелей искусства "Артист".

В этот день заезд объединит театры, артистов и зрителей вместе, послужит символичным открытием театрального сезона 2016-2017, а все собранные средства будут направлены на поддержку  подопечных фонда "Артист" - ветеранов  театральной сцены.

Велозаезд состоится при участии Евгения Миронова, Марии Мироновой, Игоря Верника, Олега и Павла Табаковых, Ирины Пеговой, Максима Матвеева, Дарьи Мороз, Анастасии Голуб, Дмитрия Дюжева, Ирины Апексимовой и других известных артистов ведущих московских театров.  Кто-то из артистов как Чулпан Хаматова обожает кататься на велосипеде и предпочитает крутить педали не в фитнес-клубе, а на городских велодорожках, а для Евгения Миронова, например, этот велозаезд станет первым в жизни, но все участники "ТеатРалли" сходятся в одном: актер всегда должен быть в хорошей форме и велосипед ему в этом – друг и помощник. Свое участие в акции подтвердили Театр Наций, МХТ им. А.П. Чехова, Театр на Таганке, Театр им. Пушкина, Гоголь-центр, Театр на М. Бронной и другие. Вместе с артистами сядут на велосипеды руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Первый театральный Велозаезд пройдет по велополосам Бульварного кольца и будет сопровождаться аудио  концертной программой "Байки театрального заезда".  Во время велосипедной прогулки по центру Москвы артисты смогут услышать и последние анекдоты о себе, и новости нового театрального сезона, и малоизвестные подробности о тех местах, по которым проходит маршрут заеда.

Мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры г. Москвы и Департамента Транспортной безопасности и специальных программ. Организаторы обращают внимание, что автомобильное движение по Бульварному кольцу на период проведения акции перекрываться не будет, поэтому принять участие в первом "ТеатРалли" вместе с артистами театра смогут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация откроется 3 сентября на сайте фонда "Артист": http://www.fond-artist.ru

Благотворительная акция "ТеатРалли" проводится для реализации одной из основных программ помощи фонда "SOS". Все собранные средства от ее проведения будут направлены на оплату патронажа и ухода на дому для одиноких ветеранов сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств и  необходимых средств реабилитации пожилым артистам – подопечным фонда.

График проведения первого театрального велозаезда "ТеатРалли":

09:30 – сбор зарегистрированных участников в саду "Эрмитаж" (ул. Каретный ряд. д.3,)

10:30 – СТАРТ велозаезда

10:30 - 12:00 – велозаед по велосипедным дорожкам Бульварного кольца г. Москвы

12:00 – ФИНИШ и награждение участников

12:30 -13:00 – "Байки театрального заезда" с участием звездных артистов велосипедного ралли и специальная благотворительная лотерея от артистов.

Генеральный партнер благотворительного театрального заезда "ТеатРалли" – Сбербанк.

Партнеры – компания Selvaggio, агентство Vito pro,  компания Випсервисмаркет.

Фотографии и логотип по ссылке goo.gl/2b49Vc

Промо ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=VoYmLRWj6JE&feature=youtu.be

 Контакты для СМИ:  Егор Хлыстов,

e.hlistov@gmail.com, +7 917 584 80 66

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" учрежден в 2008 году народным артистом России Евгением Мироновым, заслуженной артисткой РФ Марией Мироновой, народным артистом России Игорем Верником и продюсером Натальей Шагинян-Нидэм. Миссия Фонда – адресная помощь ветеранам-деятелям искусства, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Поддержать фонд можно, осуществив денежный перевод на сайте  - http://www.fond-artist.ru/payments/

или отправив смс со словом BRAVO и суммой цифрами на номер 3116.

Просим вас указать о возможности поддержки фонда в Вашей публикации.

www.fond-artist.ru

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