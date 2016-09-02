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"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентября

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2 сентября, 15:41 UTC+3
Мероприятие соберет представителей интернет-компаний, органов власти, экспертов в области IT, рекламы, маркетинга и владельцев бизнеса для обсуждения актуальных вопросов развития интернета
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© Пресс-служба "РИФ-Воронеж"

В седьмой раз в Воронеже пройдет региональный интернет-форум "РИФ-Воронеж". Мероприятие состоится 16 и 17 сентября в кинотеатре "Спартак".

Традиционно форум соберет представителей известных интернет-компаний, органов власти, экспертов в области IT, рекламы, маркетинга и владельцев бизнеса для обсуждения самых актуальных вопросов развития интернета.

Программа будет включать шесть параллельно работающих потоков, посвященных онлайн-маркетингу для начинающих и профессионалов, дизайну и разработке, стартапам в интернет-бизнесе, монетизации СМИ и новых медиа, HR в IT и другим вопросам.

В числе главных спикеров "РИФ-Воронеж 2016": Юрий Дроган - IT-предприниматель и бизнес-ангел, основатель частного инкубатора "IT инкубатор БОРЩ", CEO & co-founder hopox (сервис управления маркетинговыми проектами сфокусированного на рост метрик), евангелист Agile и Lean Marketing в России; Гаджимурад Алиев - исполнительный директор "ПЕРИ Инновации"; Родион Скрябин  - Co-Founder, COO "Лаборатория новых медиа" (New Media Lab); Звиад Кардава - Google Developer Expert  в области интернета вещей, Lead Software Engineer.

Кроме того, в рамках форума планируется создать уникальный пилотный для рынка ресурс, на котором студенты профильных вузов смогут зарегистрироваться как потенциальные соискатели или стажеры на места в лучших IT-компаниях Черноземья.

Уже сейчас на сайте "РИФ-Воронеж" вы можете зарегистрироваться для участия в форуме или подать заявку на ежегодную интернет-премию, которая проходит в рамках "РИФ-Воронеж" и определяет лучшие сайты и интернет-проекты Центрального-Черноземья.

Напомним, что в прошлом году "РИФ-Воронеж" собрал более 7000 участников и онлайн-зрителей, более 100 докладчиков из России и других стран, а на премию было подано более 300 заявок.

www.rifvrn.ru

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку Областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы:

Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru

Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru

При поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru

Место проведения: кинотеатр "Спартак", Воронеж, пл. Ленина 13,  www.kinospartak.ru

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":

Наталья Гусева

тел. 8-903-853-69-69

Анна Гребенщикова
тел. 8-903-850-15-11

e-mail:pressa@rifvrn.ru

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