"Надежда" готовится к Черноморской регате 2016 в Новороссийске

МОСКВА, 5 сентября 2016 г. /Пресс-служба регаты/. 31 августа парусное учебное судно "Надежда" завершило переход из морского порта Владивосток в морской порт Новороссийск. 4 сентября "Надежда" отправилась в морской порт Констанца (Румыния), где состоится старт и открытие "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2016".

"Основные приготовления для приема регаты в морском порту Новороссийска выполнены, береговые и морские службы подготовлены. Город-герой Новороссийск и его морской порт готовы принимать международную "CКФ Черноморскую регату больших парусников 2016", – прокомментировал исполнительный директор регаты Алексей Николаев.

По сообщениям пресс-службы ФГУП "Росморпорт", в ведении которого находится парусник, "Надежда" успешно прошла пролив Босфор 28 августа и пополнила запасы топлива и пресной воды на якорной стоянке в Стамбуле (Турция), после чего направилась в порт Новороссийска.

"CКФ Черноморская регата больших парусников 2016" стартует 8 сентября 2016 года в Констанце (Румыния). Во второй раз самые красивые парусники мира зайдут в два российских порта – Новороссийск и Сочи, где с 16 по 25 сентября пройдет множество мероприятий регаты, среди которых легендарный парад парусов, посещение парусников, концерты, шествие экипажей по главной улице, фейерверк. Регата уже второй раз проходит под патронатом президента РФ В. В. Путина, который лично награждал победителей одного из этапов гонки в мае 2014 года.

В соревнованиях 2016 года примут участие 26 учебных судов различных классов, среди которых четыре знаменитых российских корабля — самый быстрый парусник "Мир" и победивший в своем классе на "CКФ Черноморской регаты больших парусников 2014", фрегат "Надежда", которому в 2016 году исполнится 25 лет, легендарный барк "Крузенштерн", который отметит свое 90-летие на регате, и парусник "Херсонес", который пересек мыс Горн под парусами и с выключенными двигателями в 1997 году.

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Фото: Анатолий Поздняков – фотокорреспондент ООО" Издательство "Новороссийский рабочий".

Справочная информация

Учебное парусное судно "Надежда" является абсолютным победителем "СКФ Черноморской регаты больших парусников 2014". "Надежда" построена в 1991 году в Гданьске. Судно принадлежит "Росморпорту" и используется для обучения курсантов Морского государственного университета имени Г.И. Невельского (Владивосток). Для участия в "СКФ Черноморской регате больших парусников 2016", "Надежде" преодолела более 10,5 тыс. морских миль из Владивостока.

Программа регаты

08-11 Сентября 2016г – открытие регаты, Констанца (Румыния)

Гонка №1 по маршруту Констанца – Новороссийск, 410 морских миль

16-19 Сентября 2016г – заход в Новороссийск (Россия)

Гонка №2 по маршруту Новороссийск – Сочи, 115 морских миль

21-25 Сентября 2016г – заход в Сочи (Россия)

Гонка №3 по маршруту Сочи – Варна, 525 морских миль

01-04 Октября 2016г – закрытие регаты, Варна (Болгария)

I. Организаторы Регаты

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры регаты:

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru

III. Информационные партнеры регаты:

Информационное агентство России "ТАСС" tass.ru

Информационно-аналитическое агентство "ПортНьюс" portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке:

Министерство транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Администрация Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрация муниципального образования города-героя Новороссийск www.admnvrsk.ru

Администрация муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" www.rgo.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ ВПО ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова www.aumsu.ru

Федеральное агентство по рыболовству www.fish.gov.ru

Социальная сеть "Вконтакте" vk.com

Журнал "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанция "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия регаты в Сочи проходят при поддержке:

Тематический парк развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru

Гранд отель "Жемчужина" www.zhem.ru

Туристический оператор "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы Регаты:

Официальная группа регаты в "Вконтакте" — vk.com/regatta2016

Официальная группа регаты на Facebook — www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт регаты в Instagram — www.instagram.com/tallshipsrussia