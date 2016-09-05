ВТБ финансирует экспортеров в сегменте малого и среднего бизнеса по ставке менее 10%

МОСКВА, 5 сентября 2016 г. В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ был подписан президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным, со стороны Корпорации МСП – генеральным директором Александром Браверманом, со стороны РЭЦ – генеральным директором Петром Фрадковым.

Теперь компании малого и среднего бизнеса имеют возможность получить финансирование банка ВТБ по сниженной фиксированной ставке менее 10% годовых.

Данная ставка предоставляется экспортерам, соответствующим условиям программы стимулирования кредитования субъектов МСП ("Программа 6,5"). Программа реализуется с декабря 2015 года Корпорацией МСП совместно с Банком России с целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в России.

ВТБ первым среди российских банков начал финансировать субъекты МСП по "Программе 6,5" и на данный момент является лидером по количеству выданных кредитов. С начала существования программы банк заключил около 180 кредитных соглашений на общую сумму более 28 млрд рублей в 52 регионах России.

Для справки

Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" после изменения наименования акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий".

АО "Российский экспортный центр" создан в структуре Внешэкономбанка в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Центр создан в форме 100% дочернего общества Внешэкономбанка, государственная регистрация юридического лица состоялась 21 апреля 2015 года.