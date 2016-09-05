Корейские инвесторы намерены вложить средства в строительство рыбоперерабатывающего завода

Корейская компания инвестирует до $7 млн в строительство рыбоперерабатывающего завода на Камчатке. Соглашение о сотрудничестве между крупной корейской компанией KOREA TRADING & INDUSTRIES CO.,LTD. и камчатской компанией "Город 415" подписано в рамках второго Восточного экономического форума 2 сентября.

В церемонии подписания документа принял участие посол Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро Бёк и заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир Галицын.

"Камчатка и Республика Корея - два давних стратегических партнера. На протяжении долгих лет нас связывают добрые тесные связи. Рыбная промышленность - одна из наиболее активно и динамично развивающихся отраслей в крае, в том числе с применением корейских технологий. Уверен, что соглашение, которое сегодня будет подписано, станет еще одним шагом в развитии наших взаимоотношений, в том числе в рыбохозяйственном комплексе", - отметил Владимир Галицын.

Он напомнил, что Корея занимает наибольшую долю в структуре экспорта рыбопродукции. Зампред поблагодарил посла за то, что он нашел время и возможность принять участие в подписании соглашения.

"Завтра в рамках форума состоится встреча глав наших государств. Они обсудят сотрудничество в различных отраслях, включая развитие Дальнего Востока. Подписанный сегодня протокол о намерениях говорит о том, что завтра удачно пройдет саммит. Отмечу, что подписание соглашения стало возможным благодаря нашим совместным с правительством Камчатского края усилиям. Полагаю, что это соглашение станет успешным примером для развития наших отношений и нашего экономического сотрудничества", - сказал посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк.

Подписанное соглашение предполагает участие корейской стороны в инвестиционном проекте по строительству берегового рыбоперерабатывающего завода и завода по производству жестяно-баночных изделий в Петропавловске-Камчатском. Общий объем инвестиций составляет $10 млн, порядка $3 млн компания "Город 415" планирует вложить за счет собственных средств.

"Наша рыбодобывающая компания осуществляет прибрежное рыболовство, владеет собственным флотом, перерабатывает рыбу на берегу. Хотим модернизировать производство, расширить его, чтобы выпускать больше качественной продукции на наш рынок, построить современный консервный завод, завод по производству жестяной банки", - рассказал заместитель генерального директора ООО "Город 415" Роман Кириенко.

Реализовать инвестиционный проект компания планирует в рамках территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".

"Мы уже работаем с компанией "Город 415", сейчас хотим расширить наше сотрудничество. Наша компания проектирует, производит и обслуживает оборудование. Мы заинтересованы в расширении поставок на дальневосточный рынок. Мы участвовали в первом экономическом форуме, знаем о преимуществах ТОР, поэтому очень рады участвовать в этом проекте", - отметил президент компании KOREA TRADING & INDUSTRIES CO.,LTD Со Иль Тэ.

Позднее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, который не смог присутствовать на церемонии подписания соглашения лично, отметил, что совместная реализация проекта позволит укрепить позиции Дальнего Востока России и Республики Корея в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, начать реализацию проекта компании планируют в течение ближайших трех-шести месяцев.

"Соглашение имеет большое значение для Камчатки. Это хороший пример взаимодействия камчатского бизнеса, работающего в рыбопромышленном комплексе, и корейской стороны. Объем корейских инвестиций в проекте предполагается в размере до $7 млн. Это даст возможность нашему бизнесу построить современное рыбоперерабатывающее предприятие и предприятие по изготовлению жестяно-баночных изделий. Это новое производство, которое будет организовано на Камчатке, оно позволит заместить существенную часть привозной тары для рыбопромышленного комплекса", - отметил Владимир Илюхин.