Ритейлеры научат студентов бизнесу будущего

МОСКВА, 5 сентября. /Trinity Events Group/. Основатели и топ-менеджеры сильнейших розничных компаний создают Академию ритейла, чтобы модернизировать систему профильного образования в стране. Специалистов для отрасли готовят всего несколько вузов в стране. Кадровый дефицит растет с каждым годом. Вместе с такими университетами, как МГИМО, РАНХиГС, ВШЭ, Академия ритейла призвана переломить ситуацию. Системный подход к сотрудничеству с вузами позволит ритейлерам передавать свое понимание бизнеса студентам и привлекать талантливых людей в отрасль.

Участие в Академии ритейла уже подтвердили более тридцати основателей и топ-менеджеров ведущих розничных компаний. Среди первых академиков: Вугар Исаев, "Снежная Королева", Сергей Беляков, ГК "Дикси", Олег Высоцкий, "Верный", Борис Остроброд, Sela, Дэнни Перекальски, Ozon, Евгений Бутман, Ideas4Retail, Алексей Федоров, "220 Вольт", Андрей Павлов, Zenden, Сергей Верещагин, "Азбука вкуса", "Оливье", Ефим Кац, "Кухни Мария", Борис Лепинских, e96.ru, Роман Никоноров, УК "Старт", сеть "Домовой", Софья Светлосанова, "Кенгуру", Антон Титов, "Обувь России", Александр Ракшин, "Мария Ра", Илья Якубсон и другие.

Инициатором создания Академии ритейла выступила компания BBCG (B2B Conference Group) и ее управляющий директор Алексей Филатов. Ключевым проектом академии станет межвузовская образовательная программа "Институт ритейла". Успешные ритейлеры будут читать авторские лекции, а руководители профильных направлений сетей - специализированные курсы для студентов бакалавриата и магистратуры самых престижных вузов. В числе приоритетов на этот учебный год - МГИМО, Высшая школа экономики и РАНХиГС. Программа будет развиваться как в России, так и в Евразийском экономическом союзе.

"Задачи Академии ритейла разделяет вся интеллектуальная элита отрасли. И многие основатели и CEO сетей готовы вносить личный вклад. Вместе с ректорами вузов и представителями государства в инаугурационном ужине 22 сентября примут участие более 50 академиков - первых лиц известных розничных брендов. В присутствии делегатов бизнес-саммита Retail Business Russia на ужине будет дан официальный старт работе академии", - говорит Алексей Филатов.

Основатель розничной сети "Снежная Королева" Вугар Исаев считает, что Академия ритейла "уже сегодня должна работать над формированием кадров для бизнеса, каким он будет завтра". "Скорость, с которой меняется торговля, каждый день увеличивает отрыв вузовской базы от наших реальных потребностей. И фундаментальная цель - дать возможность ребятам не тратить драгоценное время впустую, а уже сегодня изучать самые перспективные технологии. И, используя свое понимание новой цифровой реальности, двигать ритейл дальше", - отметил он.

Пилотный проект Академии ритейла развивается с сентября 2015 года в МГИМО на базе факультета прикладной экономики и коммерции. В прошлом учебном году в вузе с гостевыми лекциями выступали топ-менеджеры ГК "Дикси", Ozon и др.

По словам декана факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО Алексея Свищева, проект оказался интересен и вузу, и бизнесу. "В этому году нам предстоит интегрировать лекции ритейлеров и стажировки в образовательный процесс на системном уровне, - говорит Алексей Свищев. - Очевидно, что если мы не будем давать студентам практические навыки и четкую профориентацию, то такое образование будет никому не нужно. С помощью преподавателей-практиков мы сможем решить эту задач".

Вице-президент ГК "Дикси" Сергей Беляков поддерживает идею создания Академии ритейла. "Ритейл сегодня является одной из самых динамичных отраслей национальной экономики, самых инновационных и технологичных. Этим объясняется постоянный кадровый голод, который испытывают все крупные компании сектора. Мы остро заинтересованы в том, чтобы система высшего образования готовила высококвалифицированных молодых специалистов различных профилей. Спрос на знания, компетенции, нешаблонный подход ритейл обеспечит на многие годы вперед", - считает Сергей Беляков.

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Людмила Игнатьева,

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