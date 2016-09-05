На базе УрГПУ будет создан первый на Урале ресурсный центр подготовки спасателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый в регионе слет студенческих спасательных формирований Уральского федерального округа "Вектор спасения - Урал" откроется в Екатеринбурге в среду. Форум станет первый шагом к созданию ресурсного центра подготовки спасателей, сообщают в отделе пресс-службы Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ).

"Слет направлен на повышение профессионального мастерства и личностный рост студентов-спасателей. 6-10 сентября на площадке загородного центра "Таватуй" близ Екатеринбурга около 200 студентов-спасателей будут на практике учиться мастерству спасателя у сотрудников Всероссийского студенческого корпуса спасателей и МЧС. Цель - создание в итоге на базе УрГПУ собственного студенческого ресурсного центра спасателей", - сказано в сообщении университета.

В основу слета положены полевые тактико-специальные учения. За четыре дня студенты-спасатели УрФО на практике обучатся поисково-спасательным работам и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые будут смоделированы спасателями-наставниками, отмечают в службе. Отряды вузов на деле покажут, как научились тушить пожары, ликвидировать последствия ДТП, оказывать психологическую помощь, а также проводить аварийно-спасательные работы в условиях техногенной среды. Итогом испытаний станут рейтинги спасателей. Самые лучшие будут представлять Уральский федеральный округ на главном форуме страны "Вектор спасения".

"В экстремальных условиях времени для полного осмысления ситуации просто нет. Мастерство спасателя отточено на импровизированных чрезвычайных ситуациях. Только это развивает реакцию, так необходимую для сохранения жизни пострадавшего", - цитируют в пресс-службе УрГПУ Павла Кочурова, председателя Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и замдиректора слета.

УрГПУ получил возможность провести слет в масштабах федерального округа благодаря отряду спасателей, действующему на базе вуза. Ребята защитили проект регионального этапа Всероссийского форума "Вектор спасения" и выиграли грантовый конкурс Минобрнауки РФ.

Слет "Вектор спасения - Урал" организован при содействии Свердловского отделения Российской общественной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" - молодежного крыла Российского союза спасателей (РОССОЮЗСПАСа) при участии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).

УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.