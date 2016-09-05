БДО Юникон провела согласованные процедуры по результатам НР2К на соответствие методологии

МОСКВА, 5 сентября 2016 г. /Академия общественных связей/. Официальный консультант Национального рейтинга коммуникационных компаний – ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа БДО Юникон – закончила согласованные процедуры в отношении результатов Национального рейтинга коммуникационных агентств на соответствие методологии НР2К.

В ходе работ компания БДО Юникон выполнила полный цикл согласованных процедур, необходимых для верификации результатов рейтинга на соответствие методологии НР2К. Были выполнены все необходимые процедуры проверки текущего рейтинга на соответствие заявленной методике. В результате выполненных работ специалисты группы БДО Юникон пришли к заключению, что сопоставленные данные согласуются, а полученные результаты заявленной методике соответствуют.

"Сознавая важность работ по проверке рейтинга НР2К, отражающего состояние одного из быстро развивающихся рынков услуг в нашей стране, консультанты АО "БДО Юникон" с должной тщательностью выполнили все необходимые согласованные процедуры. Мы рады сообщить, что полученные результаты полностью соответствуют методике проведения рейтинга", - отметил директор АО "БДО Юникон" Николай Симаков.

Компания БДО Юникон уже второй год является аудитором рейтинга в статусе официального консультанта проекта НР2К. Группа БДО Юникон, основанная в 1989 году, предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в таких областях, как аудит, консультирование по налогообложению и праву, финансовое консультирование, бизнес-консультирование и системная интеграция. В офисах группы БДО Юникон, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Уфе и Челябинске, работает около 1500 сотрудников. В 2015 году оборот группы составил около 5,5 млрд рублей. Все компании группы БДО Юникон входят в одну из крупнейших по объему совокупной выручки глобальных сетей — BDО, объединившую независимые аудиторско-консалтинговые фирмы в 154 странах.

Результаты четвертого Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К) будут объявлены в рамках проведения Международного форума Baltic Weekend 2016, во время проведения Пленарного заседания, которое состоится 8 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге. На форуме также пройдет церемония награждения лидеров рейтинга, которые заняли первые-третьи места, а также остальных компаний, разделенных на "Топ-10", "Топ-20" и т.д. Всем участникам рейтинга будут вручены дипломы Национального рейтинга коммуникационных компаний-2015.

О рейтинге НР2К

Первый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) был опубликован в 2013 году и стал знаковым ежегодным событием в индустрии Public relations, которое оценили и экспертное сообщество и сами участники рынка коммуникационных услуг.

Первоочередными задачами НР2К являются создание единого отраслевого пространства, а также саморегулирование и развитие рынка коммуникационных услуг.

Рейтинг НР2К проходит при поддержке Российской академии общественных связей (РАОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Официальный консультант – Группа "БДО Юникон" (http://www.bdo.ru/rus/)

Официальный радио-партнер – Business FM (https://www.bfm.ru/)

Генеральный информационный партнер – Информационное агентство ТАСС (http://tass.ru/)

Генеральный медиа-партнер – издательский дом КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/)

О форуме Baltic Weekend 2016:

Baltic Weekend – крупнейший международный форум в области коммуникаций в Восточной Европе. Ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге с 2001 года, Baltic Weekend зарекомендовал себя как эффективная площадка для диалога профессионалов коммуникаций из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, СМИ, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций.

Организаторы форума: агентство SPN Communications, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).

Сайт форума: http://www.balticweekend.com/

Контактная информация:

Тел.: +7 (499) 967-0548

e-mail: pr@pracademy.ru

Оператор рейтинга НР2К:

Коммуникационная группа «Византия» (ByconGroup)

Тел.: +7 (917) 581-13-80

e-mail: profiles@nr2c.ru , transparency@bycon.ru

генеральный директор – Игорь Райхман