Команда УГМК "Моторспорт" выиграла престижную 4-часовую гонку на выносливость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Команда УГМК "Моторспорт" выиграла 4-часовую гонку на выносливость Russian Endurance Challenge (REC), которая прошла в субботу на подмосковной трассе Moscow Raceway. Об этом сообщают сегодня в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Уникальность гонки REC в том, что в одном повороте могут встретиться "заряженные" Жигули, спортпрототип и суперкар. Высокие скорости, длительность заездов, сложность ночной части гонки накладывали на пилотов дополнительную ответственность. На старт REC-2016 вышли 77 пилотов из 26 экипажей. УГМК "Моторспорт" представила на соревнования два спортпрототипа – Radical SR-3, один из которых сумел оставить позади легендарный болид Lamborghini Gallardo, а также другой суперкар - Audi R8", - сообщают в компании.



"В гонке на выносливость очень важно не делать лишних движений, посматривать на зеркала и всегда стараться контролировать ситуацию. Если этого не делать, то можно попасть в страшную аварию. Наш прототип – машина шикарная. Она специально сделана для гонок, именно гонщиками. В результате нам удается обгонять гораздо более мощные автомобили. Например, те же Lamborghini – у нее мотор выдает 600 "лошадок", а у нас – всего 260 сил", - рассказал после гонки капитан команды УГМК Илья Кашин.

Победу УГМК "Моторспорту" принес экипаж одних из сильнейших спортсменов российского чемпионата по кольцевым гонкам - Виталия Ларионова и Ефима Гантмахера. Молодой пилот Виталий Ларионов вырвался вперед уже через несколько поворотов после старта, а затем уверенно наращивал отрыв, задавая темп всей гонке. К моменту смены пилотов он опережал ближайшего преследователя – Lamborghini Gallardo почти на круг или на 1,5 минуты. В итоге к концу 4-часовой гонки прототип УГМК "Мотоспорт" под управлением уже Ефима Гантмахера был недосягаем для соперников, финишировав с преимуществом почти в три минуты.

Второй экипаж в составе Ильи Кашина, Анатолия Евдокимова и Леона Осипова закончил гонку девятым в абсолютном зачете и вторым – в классе. Лучший индивидуальный результат здесь продемонстрировал Илья Кашин, поднявшись до седьмого места в абсолютном зачете и третьего - в своем классе.

Гонки "эндуранс" (от английского Endurance, "выносливость") популярны во всем мире много десятилетий. В них могут участвовать как профессиональные гонщики, так и любители, так называемые джентльмены-драйверы. По изысканности и благородству их часто сравнивают с гонками, которые проводились в 30-х годах прошлого века на легендарных европейских трассах: красивые автомобили и увлеченные техникой люди.