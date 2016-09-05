Во Владивостоке в рамках ВЭФ прошла презентация ЯМЭФ

МОСКВА, 5 сентября. /Фонд "Ялтинский международный экономический форум"/. В рамках Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года, состоялась презентация Ялтинского международного экономического форума. Стенд ЯМЭФ работал в павильоне "Крым-Севастополь", расположенном на набережной бухты Аякс острова Русский. "Крым впервые приехал в Приморский край, чтобы на востоке страны показать свои инвестиционные возможности, - заявил на открытии глава Республики Крым Сергей Аксёнов. – Здесь и знаменитые крымские вина, информация о туристических направлениях полуострова, здесь и стенд Ялтинского международного экономического форума, который стал визитной карточкой нашего региона. Я уверен, что любой потенциальный инвестор получит достаточно информации о том, насколько привлекательна инвестиционная среда Крыма".

По мнению директора фонда "Ялтинский международный экономический форум" Сергея Лазуткина, Восточный экономический форум – "идеальное место для того, чтобы заявить о ЯМЭФ во весь голос". "Первый шаг был сделан на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, где мы презентовали Ялтинский форум широкому кругу деловой общественности, - напомнил Сергей Лазуткин. - Второй шаг - это участие в ВЭФ, который представляет большой интерес для Крыма, потому что в нем участвуют представители азиатских стран". Все печатные материалы о ЯМЭФ подготовлены на четырех языках: русском, английском, китайском и японском.

На открытии павильона "Крым-Севастополь" присутствовал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. "Крым растет и развивается, и это не только регион виноделия, не только курортный регион, это и регион будущих инноваций в том числе. Экономический потенциал Республики Крым не ниже, чем у Дальнего Востока", - подчеркнул Фомичев.

Министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов, выступая на открытии, сообщил, что в Крыму эффективно работает Свободная экономическая зона, в рамках которой уже зарегистрировались 600 резидентов: "Это инвестиции на 79 млрд руб. и 28 тыс. рабочих мест для республики, а для бизнеса - возможность легально обойти санкционные ограничения". Демидов также напомнил, что Крым - это единственный регион России, где для инвесторов действует облегченная процедура получения земли и имущества республики в управление. "Крым - это лучшее время для инвестиций", - резюмировал министр экономического развития Республики Крым.

На стенде Ялтинского международного экономического форума участники ВЭФ смогли ознакомиться с итогами I и II ЯМЭФ, узнать о планах по проведению III Ялтинского международного экономического форума, который состоится 20-22 апреля 2017 года, и подать заявку. Планируется, что общее число участников на ЯМЭФ-2017 будет не менее 1500 человек. Ожидаются представители бизнеса из 40 стран мира.

СПРАВКА

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крымском федеральном округе. Оргкомитет ЯМЭФ-2016 возглавили глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов и сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Геннадьевич Назаров. Организаторы форума - правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке администрации президента Российской Федерации.

ЯМЭФ-2016, который состоялся 14-16 апреля 2016 года, посетили более 1100 человек: государственные деятели, представители делового сообщества, экономические эксперты. В их числе - более 70 международных участников из 26 стран мира: политики, бизнесмены и другие лидеры мнений. Это крупнейшая группа иностранных гостей, приехавших в Крым с деловым визитом, за весь период после воссоединения Крыма с Россией.

В ходе II ЯМЭФ было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб., а также разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от негативного воздействия санкций со стороны стран Запада. На форуме был заключен договор о строительстве нового аэровокзала в аэропорту "Симферополь", сумма инвестиций которого составит 32 млрд руб., что является крупнейшим инвестиционным проектом в новейшей истории Республики Крым.

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