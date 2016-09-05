"Уралвагонзавод" впервые покажет на форуме "Армия" перспективный генератор для Арктики

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Челябинское НПО "Электромашина", входящее в научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод", впервые представит на форуме "Армия-2016" перспективное изделие систему автономного энергопитания ДЭА18, разработанную, в частности, под объекты Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
"Впервые будет презентована перспективная разработка - мощный ДЭА18, разработанный, в частности, под объекты Арктики. Мы имеем возможность унифицировать его под различные объекты. Система обеспечит запуск и надежный прогрев основного дизеля при температуре до минус 50 градусов Цельсия. Одновременно ведем разработки и испытания изделия для адаптации его до минус 60 градусов", - рассказала ТАСС руководитель службы НПО "Электромашина" Яна Киприянова.
По словам представителя предприятия, изделие предназначено для питания потребителей электроэнергии и подзарядки аккумуляторных батарей при неработающем двигателе любых машин и объектов. Мощность перспективного дизель-генератора составит 18 кВт - это в полтора раза больше, чем самый мощный аналог, выпускаемый заводом.
Также уральские машиностроители представят и другие перспективные изделия, которые найдут применение в Арктике - в частности, электромеханическую трансмиссию, серводвигатели, двигатели для роботизированной техники, а также автоматическую коробку передач АПП-172, эксплуатируемую в модернизированном танке Т-72.
НПК "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 20 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. 100% акций корпорации принадлежит государству. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле дважды занесено в Книгу рекордов Гиннесса - как самое большое по площади предприятие в мире, а также как крупнейший в мире производитель танков - Т-72 "Урал" является самым массовым танком современности.
Форум "Армия-2016" пройдет в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" Минобороны России в подмосковной Кубинке 6-11 сентября.