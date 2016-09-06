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Конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 состоится в Москве 24 сентября

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6 сентября, 9:48 UTC+3
Мероприятие объединит искусство, науку и бизнес в сферах 3D/Виртуальная и дополненная реальность/Интерактивные технологии
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Неклассическая конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 состоится 24 сентября на территории Культурного центра ЗИЛ в Москве. Мероприятие объединит искусство, науку и бизнес в сферах 3D/Виртуальная и дополненная реальность/Интерактивные технологии.

MIXAR2016 - это имиджевая конференция на целый день с погружением во всевозможные реальности. Выставка технологий, увлекательные доклады и открытые дискуссии, зона шопинга, инсталляции цифрового искусства. Атмосфера легкого субботнего дня заряжена на популяризацию технологий, знакомство с массой интересных и выдающихся людей, познание новой и полезной информации, наслаждение новинками рынка и аттракционами, а также вечеринкой в конце дня.

В рамках MIXAR2016 будут действовать несколько зон: 

  • EXPO. В колонном зале Культурного центра ЗИЛ пройдет выставка компаний. Российские и зарубежные команды представят свои разработки на обозрение интересующемуся сообществу. В этой зоне можно познакомиться с представителями компаний, узнать, как применить технологии в своем бизнесе или как начать свою карьеру в инновационных сферах. 
  • LECTURE. Зона лекций представляет собой несколько секторов: BUSINESS, SСIENCE, ART, INDUSTRIAL, DEVELOPMENT, GAMEDEV, MARKETING, ENTERPRISE, EDUCATION. На конференции будет собран действительно уникальный контент. Все участники проходят обязательную модерацию докладов.
  • ART. Искусство пронизывает всю нашу жизнь! Именно оно вдохновляет ученых на открытия в своих областях. Cвои цифровые инсталляции представят известные медиа-артисты. Это никого не оставит равнодушным!
  • LOUNGE. Небольшая территория во дворе культурного центра ЗИЛ для шоппинга, кейтеринга и отдыха на мероприятии. 
  • KIDS. Зона с образовательными технологичными развлечениями для детей.
  • PARTY. По традиции насыщенный и активный день знаний и впечатлений на MIXAR сменится атмосферной вечеринкой, пропитанной мягким звучанием techno и deep house, разговорами о других реальностях и разнообразными напитками, и закусками. Пространство конференции преобразится и подарит особое настроение уюта и хорошего настроения, которое является отличным стимулятором неформального нетворкинга! Но это еще не всё. В этом году мы приготовили особенный сюрприз для гостей afterparty, даже не пытайтесь угадать, вы всё увидите сами :)

На конференции пройдет первая в России церемония вручения премий за достижения 2015-2016 года в области дополненной и виртуальной реальности. Жюри, состоящее из крупных компаний и вендоров технологий, выберет самых достойных участников российского рынка. 

Конференция даст возможность найти потенциальных клиентов, набрать команду мечты, привлечь молодых специалистов, обзавестись новыми идеями, знаниями, контактами, партнерами и показать свои наработки инвесторам.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ https://mixar.timepad.ru/event/315479/

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: http://vamr.ru/

За более подробной информацией и участием обращайтесь к Зое Голубевой +7 (968) 470 27-24, zoya@maas.agency

Информационное партнерство – Лера Фимина +7 (926)357-46-76, lera@maas.agency

Спонсорство – Олег Юсупов +7 (903) 740-89-72, oleg@maas.agency

ВСЯ НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

http://vk.com/vamr.russia

https://www.facebook.com/vamr.russia

 

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