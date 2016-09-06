Конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 состоится в Москве 24 сентября

Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память КаримоваПолитика 6 сентября, 9:36
Сильные дожди ожидаются в Свердловской областиНовости Урала 6 сентября, 9:35
Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатациюКосмос 6 сентября, 9:29
Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:18
Газоснабжение двух свердловских поселков, где проживают порядка 800 человек, восстановленоНовости Урала 6 сентября, 9:12
Томские ученые создали прибор, прогнозирующий землетрясения по электромагнитным полямСибирь 6 сентября, 9:10
Основной этап испытаний новой авиагруппы "Адмирала Кузнецова" завершится в 2016 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:07
Следующие два пуска с Восточного проведут в четвертом квартале 2017 годаКосмос 6 сентября, 8:57
МАДИ запустит систему автофиксации скопления машин-нарушителей правил парковкиОбщество 6 сентября, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Неклассическая конференция по новейшим технологиям MIXAR2016 состоится 24 сентября на территории Культурного центра ЗИЛ в Москве. Мероприятие объединит искусство, науку и бизнес в сферах 3D/Виртуальная и дополненная реальность/Интерактивные технологии.
MIXAR2016 - это имиджевая конференция на целый день с погружением во всевозможные реальности. Выставка технологий, увлекательные доклады и открытые дискуссии, зона шопинга, инсталляции цифрового искусства. Атмосфера легкого субботнего дня заряжена на популяризацию технологий, знакомство с массой интересных и выдающихся людей, познание новой и полезной информации, наслаждение новинками рынка и аттракционами, а также вечеринкой в конце дня.
В рамках MIXAR2016 будут действовать несколько зон:
На конференции пройдет первая в России церемония вручения премий за достижения 2015-2016 года в области дополненной и виртуальной реальности. Жюри, состоящее из крупных компаний и вендоров технологий, выберет самых достойных участников российского рынка.
Конференция даст возможность найти потенциальных клиентов, набрать команду мечты, привлечь молодых специалистов, обзавестись новыми идеями, знаниями, контактами, партнерами и показать свои наработки инвесторам.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ https://mixar.timepad.ru/event/315479/
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: http://vamr.ru/
За более подробной информацией и участием обращайтесь к Зое Голубевой +7 (968) 470 27-24, zoya@maas.agency
Информационное партнерство – Лера Фимина +7 (926)357-46-76, lera@maas.agency
Спонсорство – Олег Юсупов +7 (903) 740-89-72, oleg@maas.agency
ВСЯ НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
http://vk.com/vamr.russia
https://www.facebook.com/vamr.russia