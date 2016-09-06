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Председатель свердловского Заксобрания обсудила развитие городского округа Богданович

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6 сентября, 10:24 UTC+3
Главной проблемой является погашение недоимки в бюджет и повышение собственных доходов городского округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель председателя правительства Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко в городском округе Богданович приняли участие в совещании о ходе исполнения бюджета муниципального образования и обсудили ряд проблемных вопросов, стоящих перед территорией. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания. 

"В первом полугодии в городском округе Богданович отмечено перевыполнение плановых показателей по поступлениям в доходную часть бюджета. Вместе с тем, бюджет муниципалитета продолжает оставаться дотационным, не решен ряд проблем с его более динамичным наполнением", - сказала Людмила Бабушкина. 

Как подчеркнула спикер Заксобрания, собственные доходы городского округа в настоящее время составляют лишь 20% от всей доходной части. "Это очень низкий показатель, поэтому в территории предстоит провести основательную работу с налогоплательщиками, а также с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которые пока что не используются. Предстоит большая работа в ходе подготовки проекта бюджета Свердловской области на очередной финансовый год", - констатировала законодатель. 

По итогам первого полугодия текущего года, доходная часть муниципального бюджета Богдановича составила 740,8 млн руб., расходная часть – 678,4 млн. Налоговые и неналоговые поступления составили 116,4 млн руб. Вместе с тем, недоимка в бюджет – 15,5 млн руб., а кредиторская задолженность к началу августа текущего года возросла до 167,2 млн руб.

Галина Кулаченко, в целом отметив положительную динамику, указала на необходимость более основательно заниматься вопросом погашения недоимки в бюджет и проведения объемной работы по реструктуризации кредиторской задолженности.

Богданович — город в Свердловской области с населением около 30 тыс. человек в 100 км к востоку от Екатеринбурга. Основой доходов бюджета являются Богдановичский огнеупорный завод, шпалопропиточный завод, мясокомбинат, молочный завод, комбикормовый завод и комбинат строительных материалов. Также город - один из важных узлов Транссиба; здесь проложены железнодорожные линии на Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Серов, Каменск-Уральский.

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