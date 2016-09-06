ВТБ выступил генеральным спонсором форума "Армия-2016"

МОСКВА, 6 сентября. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором Международного военно-технического форума "Армия-2016", который в этом году проходит с 6 по 11 сентября в городе Кубинка в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот". Активное участие банка в мероприятии обусловлено одними из лидирующих позиций ВТБ в сотрудничестве с предприятиями российской промышленности, ориентированными на выпуск продукции для нужд Минобороны России.

В работе форума примут участие более 800 российских и зарубежных компаний, делегации оборонных ведомств из 35 стран.

ВТБ сотрудничает с лидерами отрасли оборонно-промышленного комплекса России, среди которых: госкорпарация "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Высокоточные комплексы", Объединенная приборостроительная корпорация и другие ведущие холдинги и компании.

В настоящее время портфель кредитов ВТБ предприятиям ОПК составляет более 620 млрд руб. Средства выделяются как на финансирование текущей деятельности компаний, так и на выполнение работ по государственным и экспортным контрактам, модернизацию и техническое перевооружение, а также на освоение новых видов продукции.

Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: "ВТБ всегда выступал в роли надежного партнера для предприятий двойного назначения. Мы традиционно поддерживаем и принимаем участие в отраслевых форумах и выставках. Выступая в качестве генерального спонсора форума "Армия-2016", проводимого Министерством обороны России, мы предложим всю линейку продуктов группы ВТБ максимально широкому кругу предприятий специального машиностроения. Уверен, что финансовый сервис мирового уровня, предоставляемый ВТБ, поможет нашим партнерам реализовывать самые смелые и масштабные проекты, направленные на развитие технологического превосходства России".