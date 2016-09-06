В Академии Н. С. Михалкова во второй раз вручили студенческие билеты

МОСКВА, 6 сентября. /Академия Н. С. Михалкова/. 2 сентября 2016 года Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова открыла свои двери для слушателей второго потока. На торжественной церемонии вручения студенческих билетов, которая проходила в сквере Сергея Михалкова, собралось множество гостей: педагоги, выпускники, слушатели, именитые гости и заслуженные деятели культуры. В завершение церемонии ректор Никита Михалков разбил на счастье подписанную слушателями символическую тарелку об штатив легендарной камеры.

Торжественная церемония началась с приветственного слова руководителя департамента культуры Москвы А. В. Кибовского: "Символично, что мы проводим эту церемонию в рамках тех праздничных мероприятий, посвященных Году российского кино, которые сейчас проходят в Москве. Эта тема - тема кино, тема театрального искусства и режиссуры - сейчас крайне важна, востребована и перспективна, в чем вы, новые слушатели академии, еще раз сможете убедиться в процессе обучения".

Свою напутственную речь основатель и художественной руководитель актерской мастерской академии Никита Михалков начал с разговора о личностном развитии в профессии, которого не хватает молодым людей при современном темпе жизни. "Актер - это профессия жесткая, не все дойдут до конца просто потому, что кто-то поймет, что ему тут нечего делать. А про кого-то, может быть, скажут так преподаватели. Поэтому важно держать удар, даже когда тебе кажется, что ты прав, а тебе говорят, что ты бездарен. Только так можно в себе обнаружить то золото, которого даже не искал", - сказал он.

Поздравили новых слушателей руководители мастерских: продюсерской - Л. Э. Верещагин и режиссерской - В. И. Хотиненко. Также в торжественной церемонии приняли участие заслуженный деятель искусств, театровед Б. Н. Любимов, Заслуженный художник, актер А. А. Адабашьян, композитор Э. Н. Артемьев и многие другие.

Для академии это вторая по счету приемная кампания. В этом году количество заявок на поступление по сравнению с прошлым годом увеличилось, а география поступающих стала намного обширнее. Благодаря целевой региональной программе поддержки Фонда Тимченко 16 молодых людей из пяти ключевых регионов (Калининградская область, Приморский край, Краснодарский край, Республика Татарстан и Свердловская область) в этом году начали обучение в академии.

"Работая в регионах, мы видим, сколько талантливой молодежи живет во всех уголках нашей страны. Сегодня мы решаем первую часть задачи - поддерживаем талантливых ребят из регионов, которые смогли приехать в Москву учиться. Но нам еще предстоит решить и вторую часть этой задачи - сделать так, чтобы, обучившись, они смогли обогатить жизнь своей малой родины. Что нужно для этого сделать? Надеюсь, что вы поможете нам ответить на этот вопрос", - подчеркнула генеральный директор Фонда Тимченко М. А. Морозова.

Торжественная церемония сменилась праздничным концертом, в программе которого прозвучали хиты от музыкальных исполнителей, а сами слушатели академии вместе с выпускниками подготовили шуточные артистические номера.

Пресс-служба Академии Н. С. Михалкова

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Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова - учебное заведение, целью которого является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Уникальность этого учебного заведения, его особая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг заключается в предъявляемых академией базовых пороговых требованиях к слушателям - специалисты с высшим профильным профессиональным образованием в сфере кино и театрального искусства, прошедшие жесткий конкурсный отбор творческой направленности при поступлении в число слушателей академии.