Конгресс UArctic в СПбГУ станет крупнейшим научным мероприятием в истории освоения Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 сентября. /Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета/. Освоение арктических ресурсов с учетом геополитических интересов разных государств, потребностей местного населения и вопросов экологической безопасности станет одной из тем предстоящего конгресса UArctic. В рамках этого мероприятия на одной площадке соберутся ведущие ученые мира и молодые исследователи, чья научная работа касается самых разных аспектов развития Арктики. Участниками конгресса станут: профессор СПбГУ Йорн Тиде, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров, посол Финляндии по вопросам Арктики Алекси Хоркёнен и многие другие известные ученые и общественные деятели.

На повестке дня - обеспечение комплексного развития арктических территорий, в том числе вопросы защиты арктических экосистем и сообществ от внешнего воздействия, сохранение местных культурных традиций, развитие торговли, туризма и транспорта.

"Санкт-Петербургский университет как экспертный и научно-образовательный центр активно участвует в этих процессах, объединяя ведущих ученых и готовя новое поколение исследователей Арктики. В СПбГУ реализуется сразу несколько образовательных программ, посвященных полярным и морским исследованиям, а также комплексному развитию арктического региона. Я убежден, что конгресс UArctic станет эффективной площадкой для взаимодействия ученых со всего мира и даст новый импульс исследованиям этого региона, имеющего колоссальное значение для всего человечества", - отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Президент Университета Арктики Ларс Куллеруд рассказал, что для проведения этого уникального по масштабу и значению мероприятия не случайно был выбран Санкт-Петербургский государственный университет. "Это университет, который на протяжении многих лет является членом UArctic; известен высоким качеством образования и исследовательской деятельности, научными достижениями и открытиями профессоров и выпускников, восемь из которых стали лауреатами Нобелевской премии", - подчеркнул Ларс Куллеруд.

В рамках пятидневной рабочей программы конгресса пройдут сессии научной конференции по широкому спектру проблем арктического региона. Эксперты обсудят уязвимость и устойчивость арктических экосистем, запасы углеродного сырья, укрепление северных морских границ и создание качественного гидрометобеспечения. В программе конгресса также запланировано проведение ректорского и студенческого форумов Университета Арктики-2016, целый ряд мастер-классов для молодых ученых, научные дискуссии и другие мероприятия.

Университет Арктики (UArctic) - это международная сеть, которая объединяет свыше 180 высших учебных заведений и научных организаций 16 стран мира для взаимодействия в области научных исследований и образования в целях устойчивого развития северных регионов и всесторонней поддержки населяющих их народов. Благодаря сотрудничеству в области образования и науки UArctic наращивает человеческий потенциал на Севере, внося свой вклад в формирование сильных общин и устойчивое экономическое развитие региона. Первый в истории международной ассоциации The University of the Arctic конгресс пройдет в Санкт-Петербургском государственном университете 12-16 сентября 2016 года. В дальнейшем конгресс UArctic планируется проводить каждые четыре года.

