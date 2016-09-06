ЯМЭФ вызвал интерес у бизнесменов Дальнего Востока и стран АТР

ЯЛТА, 6 сентября. /Фонд "Ялтинский международный экономический форум"/. Презентация возможностей Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) привлекла повышенное внимание участников и гостей II Восточного экономического форума (ВЭФ). Стенд ЯМЭФ в выставочном павильоне "Крым и Севастополь" действовал на протяжении всех трех дней работы ВЭФ и привлекал существенный интерес посетителей одного из крупнейших деловых мероприятий России. На стенде была представлена исчерпывающая информация о возможностях и перспективах ЯМЭФ, результатах первых двух форумов и условиях участия в ЯМЭФ-2017, который пройдет в Ялте с 20 по 22 апреля.

Крымская делегация приехала на Восточный экономический форум под руководством главы Республики Крым Сергея Аксенова. "Наша республика - самый молодой субъект Российской Федерации. В дни форума наши специалисты презентовали широкий потенциал Крыма в самых разных сферах. У нас функционирует свободная экономическая зона, которая предоставляет большие возможности для инвесторов, - сказал господин Аксенов. - Во время работы ВЭФ были проведены встречи как с представителями федеральных ведомств, так и с представителями делового сообщества Дальнего Востока и стран АТР. С этой же целью мы посетили в июне Петербургский международный экономический форум. И уже очевидно, что благодаря этой работе будущий форум в Ялте пройдет на более высоком уровне и число участников значительно увеличится, так как мы заблаговременно начали проводить широкую пригласительную кампанию".

Одним из первых приглашение посетить ЯМЭФ-2017 принял президент китайской компании Keshun Waterproof Technology. Группа компаний КСК - один из региональных лидеров в секторе девелопмента - на "полях" ВЭФ подписала с Keshun Waterproof Technology долгосрочное соглашение о поставке водонепроницаемых материалов. "Мы очень рады внести свой вклад в развитие Крыма", - сказал Чен Вейжонг, президент Keshun Waterproof Technology. - И мы очень серьезно относимся к предложению посетить форум в Ялте. Участие в таких мероприятиях дает нашей компании возможности для широкого сотрудничества с российскими регионами".

Ожидается, что в 2017 году число иностранных и российских участников на III ЯМЭФ возрастет на 35% по сравнению с предыдущим форумом и составит около 1500 человек. Предполагается, что у Ялтинского международного экономического форума станет больше партнеров. В связи с этим на первом заседании программного комитета ЯМЭФ-2017, который прошел во Владивостоке под председательством главы Республики Крым Сергея Аксенова, обсудили возможность организовать полномасштабную выставку партнеров форума на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort&Spa. "На ВЭФ мы провели предварительные переговоры с крупнейшими российскими компаниями о партнерстве. Мы надеемся, что они станут полноправными партнерами Ялтинского форума", - сказал директор фонда "ЯМЭФ" Сергей Лазуткин. Он также отметил, то благодаря участию членов правления фонда "ЯМЭФ" в Восточном форуме есть возможность оценить, какие темы вызывают активный интерес у деловой аудитории, а какие экономические вопросы остались без широкого обсуждения.

Презентация ЯМЭФ на крупнейших экономических форумах России поможет привлечь на ялтинскую бизнес-площадку аудиторию ключевых деловых мероприятий страны, уверен председатель правления фонда "ЯМЭФ", сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. "Многие руководители крупных компаний, предприниматели и представители экономического блока правительства стараются посетить в течение года все три крупнейших форума - Петербургский, Восточный и Сочинский. Наша цель - сделать ЯМЭФ четвертой ежегодной встречей людей, которые определяют, как будет развиваться российская экономика", - сказал господин Назаров. Он отметил, что Ялтинский международный экономический форум уже сегодня занимает четвертое место по масштабу среди ежегодных деловых мероприятий России и является эффективной международной площадкой для дискуссий по вопросам социально-экономического развития на общефедеральном и международном уровнях.

Ряд технологий и инструментов, применяемых при организации крупнейших в России Петербургского и Восточного экономических форумов, будет использоваться при подготовке ЯМЭФ-2017, сообщил член правления фонда "ЯМЭФ" Георгий Брюсов. "В первую очередь мы хотели бы перенять организацию высочайшего уровня, подбор секций и спикеров, очень четкую заблаговременную работу с партнерами форума и иностранными делегациями", - перечислил господин Брюсов. С другой стороны, организаторы крупнейших деловых мероприятий России включают в программу форумов мероприятия, которые были впервые успешно проведены в рамках ЯМЭФ. Это касается, в частности, дискуссий о развитии спорта и корпоративных игр, которые проходят на "полях" форумов. "Первую спортивную секцию мы провели как раз на ЯМЭФ, собрали на ней все компании и министерства, заинтересованные в развитии спорта в Крыму. Кроме того, на II Ялтинском международном экономическом форуме мы впервые провели корпоративные игры среди бизнесменов. На открытии Игр в Ялте присутствовал президент инвестиционной компании Thomas Vendome Жан-Пьер Тома, который призвал для укрепления франко-российских отношений пригласить в следующий раз молодежь из Франции и провести в Ялте уже международные спортивные корпоративные игры. Начинание корпоративных игр было подхвачено и реализовано на форуме в Санкт-Петербурге и здесь, во Владивостоке. В перерывах между сессиями прошли благотворительные забеги, турниры по теннису, баскетболу, шахматам, в которых приняли участие большое количество гостей и участников ВЭФ. И это один небольшой, но очень показательный пример активной интеграции Крыма в Россию. Формат, получивший старт на ЯМЭФ, сейчас успешно тиражируется на других форумах и международных мероприятиях", - сказал член правления фонда "ЯМЭФ".

СПРАВКА

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крымском федеральном округе. Оргкомитет ЯМЭФ-2017 возглавили глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов и сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Геннадьевич Назаров. Организаторы форума - правительство Республики Крым, фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке администрации президента Российской Федерации.

ЯМЭФ-2016, который состоялся 14-16 апреля 2016 года, посетили более 1100 человек: государственные деятели, представители делового сообщества, экономические эксперты. В их числе более 70 международных участников из 26 стран мира: политики, бизнесмены и другие лидеры мнений. Это крупнейшая группа иностранных гостей, приехавших в Крым с деловым визитом, за весь период после воссоединения Крыма с Россией.

В ходе II ЯМЭФ было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб., а также разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от негативного воздействия санкций со стороны стран Запада. На форуме был заключен договор о строительстве нового аэровокзала в аэропорту Симферополь, сумма инвестиций которого составит 32 млрд руб., что является крупнейшим инвестиционным проектом в новейшей истории Республики Крым.

Для дополнительной информации и организации индивидуальных интервью, пожалуйста, обращайтесь в пресс-центр ЯМЭФ:

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