Глава Перми презентовал в Ижевске экономический и деловой потенциал столицы Прикамья

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Расширенная встреча деловых и административных кругов городов Перми и Ижевска, Пермского края и Удмуртской Республики прошла накануне в зале заседаний городской думы Ижевска. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Пермской городской думы. Обе стороны презентовали потенциал делового сотрудничества.



"В нашей стране активно развивается межмуниципальное сотрудничество, и все чаще оно не ограничивается территорией субъекта Федерации и осуществляется в самых разных сферах. Мы имеем уникальный шанс вместе найти точки взаимодействия между нашими городами и обозначить перспективы для продуктивного диалога в экономике. У Перми, как и у Ижевска, имеется для этого необходимый ресурс", - отметил глава Перми Игорь Сапко в докладе об экономическом потенциале краевого центра.

Он подчеркнул, что инвестиционная привлекательность Перми обеспечивается тремя факторами: наличием подготовленных инвестиционных площадок, сопровождением инвестиционных проектов, работой с инвесторами в рамках маркетингового продвижения города. "Уже сейчас в наш город вошли крупные инвесторы: ритейлеры, девелоперы, производители и сети питания, в том числе из Ижевска. В результате сегодня мы имеем удачный опыт сотрудничества с ижевскими инвесторами. Значительны перспективы совместной работы в сфере оборонно-промышленного комплекса, причем не только по традиционным направлениям, но и по таким как, например, использование ижевского льна на оборонных предприятиях Перми", - отметил Сапко.

В Ижевске между двумя городами было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экономического развития. В приоритете - создание благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для деятельности хозяйствующих субъектов и развития торгово-экономических связей, улучшение инвестиционной привлекательности, содействие установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства, обмен опытом в сфере муниципальных финансов и организации бюджетного процесса, отмечают в пресс-службе.



В начале июня было подписано соглашение о сотрудничестве между Ижевском и Пермью. Документ, в частности, предполагает обмен контрольными практиками, развитие системы ТОС, укрепление прямых деловых и творческих контактов между муниципалитетами. Этим летом ижевчане уже приезжали в Пермь и знакомились с опытом развития дворового спорта.



В состав делегации гостей вошли также министр экономического развития региона Леонид Морозов, зампред Пермской городской думы Юрий Уткин, замглавы администрации Перми Виктор Агеев, президент Пермской торгово-промышленной палаты Марат Биматов, представители бизнеса, руководители предприятий города и края.