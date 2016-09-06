Крымский военно-исторический фестиваль пройдет в Севастополе с 9 по 17 сентября

МОСКВА, 6 сентября /Оргомитет фестиваля/. Мультивековой "Крымский военно-исторический фестиваль", проводимый Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом с 9 по 17 сентября, в третий раз пустит время вспять и оживит страницы истории, чтобы рассказать крымчанам и гостям полуострова о самых значимых вехах его прошлого.

История Крымского полуострова уникальна – это сплетение традиций, культуры и религии разных народов и цивилизаций, военные конфликты и тесные торговые отношения. Недаром Крым называют историко-культурным заповедником.

Как и в предыдущие годы, Федюхины высоты (Балаклавский район, поселок Первомайка) будут разбиты на площадки, посвященные разным эпохам и народам, которые оставили след в истории Крыма. Основными лагерями в этом году станут Античность, Древняя Русь, Средневековье, Крымская и Великая Отечественная войны.

Гости увидят грандиозные битвы, тренировки воинов, размеренную жизнь исторических лагерей, искусных ремесленников, быт и развлечения разных времён. На каждой площадке развиваются свои сюжеты, а гости погружаются в атмосферу далеких эпох. В Древней Руси будут ткать парус, в Средневековье откроется торговое посольство, стрельцы Московского царства покажут “огневой бой”, а римские легионеры отправятся в трехдневный поход по горам в полной боевой выкладке. Античность, Древняя Русь и Средневековье продемонстрируют технологии виноделия, характерные для разных эпох и регионов.

Официальное открытие фестиваля произойдет 9 сентября в Севастополе. 10 сентября все площадки начнут работу. В усиленном режиме будут работать Античность, Древняя Русь, Русские княжества, Средневековье, Московское царство. 11 сентября акцент будет сделан на Крымскую, Гражданскую, Великую Отечественную, Холодную и Афганскую войны.

На 17 сентября придется кульминация фестиваля. В этот день состоятся две масштабные реконструкции: гости увидят сражение времен обороны Севастополя и бой с душманами в Афганистане. Кроме этого, все площадки будут работать в усиленном режиме весь день.

Действие фестиваля развернется среди исторических декораций, построенных в реальный размер: огромный средневековый подъёмный кран, укрепления и артиллерийские позиции Крымской войны, окопы Второй Мировой. На господствующей высоте гости найдут настоящий древнеримский лагерь-каструм с крепостной стеной, воротами, дозорными башнями, насыпями и рвами. На каждой позиции подробно расскажут о военном деле эпохи, дадут пострелять из макетов ружей, сфотографироваться с бойцами разных времен и армий.

Крымский военно-исторический фестиваль – это ежегодное историческое приключение, формирующее новый туристический образ полуострова.

Официальный сайт фестиваля:

http://kvif.ru

Официальные группы фестиваля:

https://new.vk.com/krymfest2016

https://www.facebook.com/krymistfest