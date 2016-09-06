Правительство Ульяновской области окажет дополнительные меры поддержки фермерам региона

Предприятиям-производителям крупного рогатого скота и молока в Ульяновской области будет установлена нулевая ставка налога на имущество до конца 2020 года.

Изменения в региональное законодательство, устанавливающие ставку налога на имущество организаций в размере 0% на срок с 1 января 2016 года до 31 декабря 2020 года, внесены областным правительством и приняты на осенней сессии Законодательного собрания.

По словам врио губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, развитие молочного животноводства является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности региона. "Рост отрасли производства молока позволит также повысить инвестиционную привлекательность сельских территорий. Пока регион не в полной мере обеспечен сырьем для производства молочной продукции. Перед нами стоит общая задача – за пять лет создать оптимальные условия для производителей и переработчиков молока, дабы полностью покрыть своими силами потребность жителей региона в молоке", – подчеркнул Сергей Морозов.

Согласно информации директора АО "Молочный завод" Романа Коржова, реализация данного законопроекта позволит решить задачу по увеличению объёма производства сырого молока для удовлетворения потребностей ульяновских молокоперерабатывающих заводов.

"Надеемся, что принятие данного законопроекта позволит создать на территории региона новые предприятия в сфере молочного животноводства, что позволит обеспечить необходимым сырьем молокоперерабатывающие предприятия региона, а молочной продукцией собственного производства всех жителей Ульяновской области", – отметил Роман Коржов.

В настоящее время на территории Ульяновской области работают три крупных молочных завода: АО "Молочный завод", АО "АЛЕВ", ООО МК "Вита", а также девять молокоперерабатывающих предприятий. Согласно данным Росстата, в прошлом году объем потребления молочной продукции в регионе составил 297 тыс. тонн, при этом за пределами Ульяновской области закупается дополнительно 85,9 тыс. тонн сырого молока. Для преодоления дефицита планируется построить десять современных молочных комплексов, рассчитанных более чем на 1000 голов дойного стада. Один из примеров интенсивного развития демонстрирует КФХ "Возрождение", на базе которого успешно реализован инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 1200 голов.

Как прокомментировал заместитель министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Вячеслав Рожнов, главный упор будет сделан на замене низкопродуктивного скота на высокопродуктивный. "Уже сегодня Ульяновская область занимает в Приволжском федеральном округе первое место по темпам роста поголовья крупного рогатого скота. Объем валового производства молока во всех категориях хозяйств по итогам второго полугодия превысил прошлогодний уровень почти на 1,8 тыс. тонн. Численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась на 2,3 тыс. голов, дойного стада – на 640 голов", – сообщил Вячеслав Рожнов. Планируется, что за пять лет поголовье крупного рогатого скота вырастет более чем на 30 тыс. голов коров.