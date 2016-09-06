Благотворительный театральный велозаезд "ТеатРалли" пройдет 11 сентября

МОСКВА, 6 сентября 2016 г. /Фонд "Артист"/. 11 сентября в рамках программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоится первый театральный благотворительный велозаезд "ТеатРалли", организованный благотворительным фондом поддержки деятелей искусства "Артист".

В этот день заезд объединит театры, артистов и зрителей вместе, послужит символичным открытием театрального сезона 2016-2017, а все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда "Артист" - ветеранов театральной сцены.

Велозаезд состоится при участии Евгения Миронова, Марии Мироновой, Игоря Верника, Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Андрея Фомина, Павла Табакова, Ирины Пеговой, Максима Матвеева, Дарьи Мороз, Анастасии Голуб, Дмитрия Дюжева, Ирины Апексимовой и других известных артистов ведущих московских театров и студентов театральных вузов. Кто-то из артистов, например Чулпан Хаматова, обожает кататься на велосипеде и предпочитает крутить педали не в фитнес-клубе, а на городских велодорожках, а для Евгения Миронова этот велозаезд станет первым в жизни. Однако все участники "ТеатРалли" сходятся в одном: актер всегда должен быть в хорошей форме, и велосипед ему в этом – друг и помощник.

Участие в акции подтвердили Театр наций, МХТ им. А.П. Чехова, Театр на Таганке, Театр им. Пушкина, Театр на М. Бронной, Московский Губернский театр и другие. Вместе с артистами разных поколений сядут на велосипеды руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Первый театральный велозаезд пройдет по велополосам Бульварного кольца и будет сопровождаться специальной программой "Байки театрального заезда". Во время велосипедной прогулки по центру Москвы артисты смогут услышать и последние анекдоты о себе, и новости нового театрального сезона, и малоизвестные подробности о тех местах, по которым проходит маршрут заезда.

Мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры г. Москвы и Департамента транспортной безопасности и специальных программ. Организаторы обращают внимание, что автомобильное движение по Бульварному кольцу на период проведения акции перекрываться не будет. Принять участие в первом "ТеатРалли" вместе с артистами театра смогут только зарегистрированные пользователи.

Регистрация доступна на сайте фонда "Артист": http://www.fond-artist.ru/teatralli/

Благотворительная акция "ТеатРалли" проводится для реализации одной из основных программ помощи фонда "SOS". Все собранные средства от ее проведения будут направлены на оплату патронажа и ухода на дому для одиноких ветеранов сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств и необходимых средств реабилитации пожилым артистам – подопечным фонда.

Поддержать фонд можно также, осуществив денежный перевод на сайте http://www.fond-artist.ru/payments/ или отправив смс со словом BRAVO и суммой цифрами на номер 3116.

График проведения первого театрального велозаезда "ТеатРалли":

9:30 – 10:00 – сбор зарегистрированных участников в саду "Эрмитаж" (ул. Каретный ряд. д.3);

10:30 – СТАРТ велозаезда;

10:30 – 12:00 – велозаед по велосипедным дорожкам Бульварного кольца г. Москвы;

12:00 – ФИНИШ и награждение участников (сад "Эрмитаж");

12:15 – 13:00 – "Байки театрального заезда" с участием звездных артистов велосипедного ралли и специальная благотворительная лотерея от артистов.

Генеральный партнер благотворительного театрального велозаезда "ТеатРалли" – Сбербанк.

Главный информационный партнер – Матч-ТВ.

Партнеры – сад "Эрмитаж", агентство Vito pro, компания Selvaggio, компания Випсервисмаркет, Федерация велосипедного спорта России, проект по развитию велокультуры Let’s bike it!, Фабрика мороженого "Марка", компания Электровелосипед.ру, компания Divan.ru.

Фотографии и логотип по ссылке goo.gl/2b49Vc

Промо ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=qhlxZGrw0D4

Контакты для СМИ: Егор Хлыстов,

e.hlistov@gmail.com, +7 917 584 80 66

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства "Артист" учрежден в 2008 году народным артистом России Евгением Мироновым, заслуженной артисткой РФ Марией Мироновой, народным артистом России Игорем Верником и продюсером Натальей Шагинян-Нидэм. Миссия фонда – адресная помощь ветеранам-деятелям искусства, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

www.fond-artist.ru