II Открытый Кубок Москвы по скандинавской ходьбе пройдет 24 сентября

Столичный стадион "Сокол" примет уникальное соревнование по северной (скандинавской) ходьбе, или ходьбе с палками. Участников турнира ждут незабываемые состязания по новому доступному виду спорта.

© Оргкомитет Кубка Москвы по скандинавской ходьбе

Северная ходьба или Nordic Walking – стремительно набирающий популярность в России вид физической активности. Во многих странах мира ходьба с палками уже стала не только новым видом фитнеса, но и соревновательной дисциплиной. В России северная ходьба относительно недавно включена в перечень тестов программы ГТО, и это далеко не предел мечтаний нордических ходоков! С нынешнего года в стране функционирует полноценная Федерация северной ходьбы, целью которой стало признание этой современной физкультуры в качестве вида спорта!

Шаги в этом направлении делаются, и весьма широкие – как принято у поклонников nordic walking. Помимо все чаще проводимых в стране фестивалей скандиходов (как пожилых, так и молодых), в прошлом году впервые состоялся Открытый Кубок Москвы на короткой дорожке – то есть состязания в суперспринте, на скорость! Данный блиц-формат привлек внимание не столько опытных ходоков, сколько молодых спортсменов – причем из разных городов России. Эффект не заставил себя долго ждать: спустя полгода Федерация северной ходьбы совместно с Российским студенческим спортивным союзом провела первый молодежный Чемпионат по ходьбе с палками – новомодный спорт для себя стало открывать российское студенчество!

© Оргкомитет Кубка Москвы по скандинавской ходьбе

И вот – очередной прорыв, очередная новация! 2-й Открытый Кубок Москвы по северной ходьбе опять станет по-своему уникальным, открыв участникам турнира новые возможности.

"На данный момент аудитория северной ходьбы как спорта находится в стадии формирования, - говорит президент Федерации северной ходьбы Сергей Мещеряков. – Это дает нам право экспериментировать с форматами. Важно нащупать оптимальные формулы проведения состязаний, чтобы всем возрастным и социальным группам было интересно, чтобы каждый мог ощутить себя спортсменом. Вместе с тем, мы двигаемся к четкой регламентации: правила соревнований совершенствуются с каждым следующим турниром, мы работаем над судейством и технологиями фиксации результатов, и это открывает для северной ходьбы безграничные перспективы массовости".

© Оргкомитет Кубка Москвы по скандинавской ходьбе

На этот раз соревнования Открытого Кубка Москвы будет проведены в трех видах программы: индивидуальном суперспринте на 400 м (отдельные комплекты наград разыгрываются среди мужчин и женщин в возрастных категориях "18-35 лет", "36-56 лет" и "56+"), командных челночных эстафетах на той же дистанции (возраст команд – "18-56" и "56+") и, наконец, главное событие дня – состязания в дисциплине "Суперскиллс", то есть в технике ходьбы с палками.

Оценка соревнований на технику будет комбинированной: результат участника будет состоять из средней оценки членов судейской коллегии и рейтинга, который выставит специальная компьютерная программа. Все это – тоже впервые, аналогичных состязаний еще не проводилось ни в России, ни за ее пределами.

"Многие сторонники северной ходьбы с определенным скепсисом относятся к состязаниям на скорость, ибо быстрое преодоление дистанции не есть главное в этом виде активности, - продолжает Сергей Мещеряков. – Мы учли мнения авторитетных ходоков и решили предложить участникам альтернативу: те, кто не хочет гнаться «за секундами», могут проявить себя в техническом мастерстве ходьбы – ведь именно умение правильно ходить с палками во многим определяет благоприятное влияние данного фитнеса на организм человека. В жюри – известные в этом виде активности люди. Лучшие спортсмены получат медали, а партнеры турнира вручат призерам ценные и полезные призы".

© Оргкомитет Кубка Москвы по скандинавской ходьбе

Осталось сказать, что призовой фонд данных соревнований, пожалуй, самый солидный за всю историю подобных акций в столице. В общей сложности по трем видам программы наградами будут отмечены 45 участников турнира. И это не считая того, что памятный диплом получит каждый ходок, вне зависимости от результата. Среди призов не только традиционные кубки и медали, но и палки для nordic walking, различные аксессуары ходока, а также книги самого известного в стране специалиста по северной ходьбе – Анастасии Полетаевой.

© Оргкомитет Кубка Москвы по скандинавской ходьбе

Организатор соревнований:

Федерация северной ходьбы – http://ruswalk.ru/ русскаяходьба.рф

Партнеры соревнований:

Федеральный Центр подготовки спортивного резерва - http://sport-rezerv.ru/

Школа скандинавской ходьбы Насти Полетаевой - http://www.schoolnw.ru/

Экологическая палата России - http://ecochamber.ru/

Российский студенческий спортивный союз - http://studsport.ru/

Центр культуры здоровья "Слово и тело" - http://slovoitelo.ru/

Агентство спортивных мероприятий "Маркетбол" - http://www.marketball.ru/

Технические партнеры соревнований:

Торговая марка СMD-Sport - http://www.cmd-sport.ru/

Торговая марка Vento – http://vento.ru/

Интернет-портал "Чемпионат" - http://www.championat.com/

Турнир состоится 24 сентября 2016 года на стадионе "Сокол" в Москве (адрес: Елизаветинский переулок, д.3а, м. "Курская", "Чкаловская"). Начало регистрации в 10.30, начало соревнований – в 12.00.

Официальный сайт соревнований: http://nordic-cup.ru/

Справки по телефонам +7 (495) 755 13 97, +7 (916) 517 70 60