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Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября

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7 сентября, 11:46 UTC+3
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Пермь, 7 сентября 2016 г. /Театр "У Моста"/. Второй Международный фестиваль Мартина МакДонаха пойдет с 1 по 7 октября 2016 года в Перми. Проведение такого фестиваля является значимым и престижным событием не только для города и России, но и для театрального мира в целом. Фестиваль призван стать центром притяжения любителей современного театрального искусства, в частности, творчества Мартина МакДонаха, и объединить на одной площадке российские и зарубежные театры.

Идея проведения фестиваля принадлежит художественному руководителю пермского театра "У Моста" Сергею Федотову и возникла она не случайно. Театр "У Моста" неразрывно связан с творчеством ирландского драматурга и является его первооткрывателем для российского зрителя. "У Моста" – единственный в мире театр, на сцене которого поставлены все его восемь пьес. В 2010 году спектакль "Калека с Инишмана" театра "У Моста" стал лауреатом национальной премии "Золотая маска". Спектакли "Безрукий из Спокэна" и "Сиротливый Запад" являются номинантами национальной премии. А последняя пьеса МакДонаха "Палачи" в июне 2016 года стала первой российской и второй мировой премьерой всемирно известного драматурга, показанной на сцене театра "У Моста".

На фестивале лучшие постановки по пьесам МакДонаха представят театры из  России, Ирана, Польши, Сербии, Чехии, Черногории, Северной Ирландии и Шотландии. Также в программу войдут кинопоказы, лекции, семинары, дискуссии, мастер-классы российских и зарубежных режиссеров.

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