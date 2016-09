Гимн России в исполнении Хора Турецкого и SOPRANO прозвучал на Красной площади

МОСКВА, 7 сентября 20156 г. /Пресс-служба фестиваля/. 5 сентября на Красной площади состоялся грандиозный гала-концерт Хора Турецкого и SOPRANO в рамках фестиваля "Спасская башня".

"Для меня Красная площадь - это не только историческое место. Здесь чувствуешь особую ответственность за свою судьбу, свою семью, за свою страну. Здесь нулевой километр, отсюда берет начало наша колоссальная Россия. За последние 30 лет всего несколько артистов были удостоены такой возможности иметь сольный концерт на Красной площади - Лучано Паваротти, Пол Маккартни и теперь Хор Турецкого и SOPRANO. Для нас это большая честь. Сегодня мы представляем программу, к которой по сути готовились 25 лет (прим. ред. - именно столько лет существует "Хор Турецкого")", - поделился перед началом концерта Михаил Турецкий.

Первым аккордом стала ария Варяжского гостя и фиеста барабанщиков. Также в ходе концерта прозвучали лучшие русские песни, мировые хиты, шедевры мировой классики и ария Христа из рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда". Кроме того, именно в этот день Фрэдди Меркьюри исполнилось бы 70 лет, и в честь знаменитого музыканта артисты решили исполнить любимый шлягер многих поколений "We are the champions".

Украшением концерта стал женский коллектив Михаила Турецкого - SOPRANO. В очаровательных красных платьях девушки исполнили свои лучшие песни. Маэстро сообщил, что девушки будут принимать участие в отборе Евровидения 2017 от России.

Специальной гостьей вечера стала 10-летння дочка Михаила Эммануэль Турецкая. Песню военных лет "Катюша" Эмма исполнила вместе со всей Красной площадью, а лирический тон вечеру задала песня "Звездный мост", которую Эммануэль исполнила в дуете со своим звездным отцом.

Завершило праздник исполнение Хором Турецкого и SOPRANO гимна России.

В конце вечера маэстро отметил важность фестиваля "Спасская Башня". "Тут есть могучая идея, атмосфера дружбы, толерантности, уважения к культурам других народов. В этом фестивале есть правда, которую уважаю", - сказал он.

Также Михаил выразил надежду в следующем году реализовать на Красной площади свой новый проект Праздник Песни и спеть любимые песни нескольких поколений вместе с москвичами и гостями столицы 12 июня в День России.