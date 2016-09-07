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На форуме "Россия – спортивная держава" обсудят развитие горнолыжной индустрии

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7 сентября, 14:58 UTC+3
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МОСКВА, 7 сентября /Оргкомитет форума/. 10 октября, в первый день проведения международного форума "Россия – спортивная держава", состоится круглый стол "Формирование условий для комплексного развития горнолыжной индустрии в России". Мероприятие будет организовано на деловой площадке СК "Доброград" Владимирской области.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратятся статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации Паршикова Наталья Владимировна, директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации Ярилова Ольга Сергеевна и ведущий модератор заседания ­– генеральный директор "Агентства готовых решений" Черникова Татьяна Викторовна. Они обозначат круг проблем, касающихся развития горнолыжного туризма в России.

В рамках круглого стола будет рассмотрен вопрос объединения компаний, представляющих рынок горнолыжных услуг, с целью качественного развития горнолыжного спорта и туризма. Участники заседания обсудят актуальные вопросы отрасли в России и ее дальнейшие перспективы. Помимо этого, в рамках мероприятия руководители крупнейших российских горнолыжных комплексов АО "КСК", ГЛК "Роза Хутор" и ГЛК "Шерегеш" поделятся успешным опытом эксплуатации и развития горнолыжных курортов, продвижения горнолыжного спорта и туризма.

Вниманию участников круглого стола будет предложена презентация "Союз горнолыжной индустрии как инструмент развития отрасли", в рамках которой исполнительный директор НО "Союз горнолыжной индустрии" Владислав Сергеевич Субботин расскажет о наиболее перспективных направлениях деятельности организации.

Союз горнолыжной индустрии был учрежден в 2006 году с целью активного развития отечественного сегмента рынка горнолыжного туризма. За время его работы была создана площадка для обмена опытом участников отрасли - Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха (wintercongress.ru). Мероприятие ежегодно собирает представителей профессионального сообщества, экспертов горнолыжной индустрии и туризма в России.

"Важнейшими целевыми показателями деятельности союза для нас в конечном итоге станут повышение операционной эффективности российских зимних курортов и увеличение количества туристов на горнолыжных склонах. Именно эти факторы будут отражать привлекательность отрасли и, соответственно, пользу от нашей работы. По экспертным оценкам, в настоящее время на горных лыжах умеют кататься всего 2,5% россиян. В наших силах увеличить эту цифру в течение следующих 10 лет как минимум втрое. Сегодня мы начинаем большую работу и приглашаем всех участников рынка присоединиться и внести свой вклад в развитие горнолыжной индустрии России", — заключил Владислав Субботин.

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