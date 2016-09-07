Исследования студентов СПбГУ помогут ученым прогнозировать таяние ледников Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября 2016. /Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета/. Завершилась научно-производственная практика на Шпицбергене студентов СПбГУ, обучающихся на российско-германской магистерской программе "Полярные морские исследования" (ПОМОР). В рамках практики студенты под руководством профессора Георгия Черкашева, доцента Бориса Иванова и заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Павла Священникова выполнили целый ряд исследований, а также посетили лекции и практические занятия специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Ребята оценили качество и расход воды на основных речных створах в бассейне залива Гренфьорд, установили долговременные измерительные системы, контролирующие океанографический режим вод фьордов, а также обработали пробы морской и речной воды для контроля их качества и химического состава.

Оригинальные результаты удалось получить в ходе работ на леднике Альдегонда. Основной целью этой части практики было получение новых данных, необходимых для моделирования протекающих на ледниках физических процессов. Некоторые из них в условиях наблюдаемого сегодня потепления климата вызывают ускоренное таяние и полное исчезновение ледников, а значит, особенно интересуют ученых.

Работы по изучению таких процессов специалисты СПбГУ проводят на ледниках Шпицбергена уже не первый год. В ходе последней экспедиции студенты выполнили измерения, позволившие рассчитать радиационный баланс поверхности ледника, оценить микроклиматические особенности ледниковых поверхностей и, главное, выполнить подробные измерения альбедо (отражательных свойств поверхности) ледника Альдегонда. Такие измерения проводятся очень редко и являются крайне востребованными у специалистов таких сфер, как моделирование и верификация спутниковых данных.

Одним из наиболее значимых результатов исследований студентов и преподавателей СПбГУ стало выявление зависимости роста альбедо от положения поверхности ледника над уровнем моря. Исследователи установили, что это связано прежде всего с особенностями освещения и загрязнением льда обломками горных пород. Так, зная высоту объекта и время суток, можно оценить альбедо, рассчитать радиационный баланс поверхности и определить количество тепла, которое требуется для таяния каждого конкретного ледника.

"Арктика по-прежнему остается труднодоступной и относительно малоизученной территорией. Здесь продолжают находить новые острова и проливы, а содержимое арктических недр известно далеко не так хорошо, как требуется для успешной деятельности в этом регионе. Отмечу, что очень многое в правильной постановке исследовательских задач зависит от передачи опыта и традиций полярных исследований во время практик, поэтому мы уделяем большое внимание не только теории, но и работе в поле. Подготовка специалистов для полярных исследований входит в число приоритетных задач СПбГУ — одного из ведущих в России центров изучения Арктики", – рассказал директор Института наук о Земле Кирилл Чистяков.

Добавим, защита арктических экосистем и сообществ от внешнего воздействия станет темой обсуждения ведущих мировых экспертов — участников первого Конгресса Университета Арктики (UArctic Congress 2016), который пройдет в Санкт-Петербургском государственном университете 12-16 сентября. В мероприятии примут участие более 500 ведущих ученых мира и экспертов в области географии, геологии, экологии, океанологии, археологии, биологии и многих других сфер. Ключевыми темами конгресса станут защита арктических экосистем и сообществ от внешнего воздействия, сохранение местных культурных традиций, а также развитие торговли, туризма и транспорта. В дальнейшем конгресс UArctic планируется проводить каждые четыре года.

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