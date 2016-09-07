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Алексей Дюмин встретился с гендиректором "Микрохирургии глаза" Александром Чухраевым

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7 сентября, 16:04 UTC+3
Правительство Тульской области заключило с медучреждением соглашение о сотрудничестве
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© Правительство Тульской области

7 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с генеральным директором ФГУ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова Александром Чухраевым.

Глава региона поприветствовал Александра Чухраева и поблагодарил за работу, проведенную выездными бригадами в августе. По словам Алексея Дюмина, это позволило повысить доступность для жителей офтальмологической медицинской помощи.

"Для Тульской области очень важно продолжать это сотрудничество, чтобы такой формат оказания помощи носил системный характер", - подчеркнул врио губернатора.

Правительство Тульской области и Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова" заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали первый заместитель губернатора региона - председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и генеральный директор "МНТК "Микрохирургия глаза" Александр Чухраев.

Юрий Андрианов выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет плодотворным и долговременным. Правительство Тульской области уделяет большое внимание повышению доступности и качества оказания медицинской помощи жителям. Как подчеркнул председатель регионального правительства, здоровье жителей - одно из приоритетных направлений социальной политики руководства области.

"С подписанием этого соглашения жители региона получат высококвалифицированную бесплатную медицинскую помощь, а тульские медики смогут повысить свою квалификацию", - отметил Юрий Андрианов.

Генеральный директор "МНТК "Микрохирургия глаза" Александр Чухраев добавил, что клиника имеет давние партнерские связи с учреждениями здравоохранения Тульской области. "Несмотря на наши тесные контакты с Тульской областью, это соглашение первое, которое подписано "МНТК "Микрохирургия глаза" и субъектом федерации", - подчеркнул он.

Теперь взаимоотношения официально закреплены соглашением, согласно которому также будет оказываться содействие в повышении уровня работы офтальмологии в тульском регионе. По словам руководителя комплекса, врачи-офтальмологи смогут пройти обучение с применением современных технологий лечения, получить сертификаты. Взаимодействие будет осуществляться в том числе с помощью сервисов телемедицины.

Алексей Дюмин выразил уверенность, что соглашение даст новый импульс для развития сотрудничества.

Напомним, что в рамках выездной работы в августе этого года специалисты выезжали в Алексин, Суворов и Тулу. Всего было осмотрено 215 человек, из них 23 ребенка. Направлено на дальнейшее лечение и дообследование в научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова 69 человек, из них 5 детей.

 

 

 

 

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