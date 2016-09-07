Пять жителей Карачаево-Черкесии получили ордена за заслуги перед республикой

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Врио главы Карачаево-Черкесии (КЧР) вручил сегодня государственные награды более 30 жителям республики, которые внесли большой вклад в развитие и становление региона. Награждение было приурочено к Дню КЧР.

"Традиционно в этом зале в День Карачаево-Черкесии собираются люди, которые являются гордостью нашей республики. Благодарю вас за труд, ответственное отношение к своему делу, вклад, который вы внесли и продолжаете вносить в развитие своей малой родины. История КЧР неразделима с судьбой России - это мудрость наших старших, талант молодежи, братская дружба наших народов", - сказал Темрезов на церемонии вручения наград.

Высшей награды субъекта - ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой - удостоены пять человек. В их числе заслуженный тренер России, легенда и гордость КЧР Вячеслав Пчелкин. Основатель республиканской школы самбо и дзюдо более полувека занимается тренерской деятельностью.

За большой вклад в развитие региона высшей наградой субъекта награждены также заслуженный врач РФ, Народный врач Карачаево-Черкесии Алексей Хуранов, зампредседателя правительства республики, заслуженный работник сельского хозяйства КЧР Джанибек Суюнов, заслуженные журналисты Карачаево-Черкесии Джагафар Дауров и Салых Хапчаев.

Награды - видным деятелям науки и искусства

Доктор физико-математических наук, сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Марат Мингалиев получил звание "Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесии". Пять жителей республики, внесшие весомый клад в развитие культуры и искусства, удостоены званий "Заслуженный работник культуры КЧР", "Заслуженный художник Карачаево-Черкесии" и "Заслуженный артист".

Всего почетные звания Карачаево-Черкесской Республики получили 28 человек, добившиеся высоких результатов в различных областях. Четыре жителя республики были отмечены благодарностью председателя Совета федерации Федерального собрания РФ, и трое - благодарностью главы Карачаево-Черкесии.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года отмечается 7 сентября. Этот день врио главы республики Рашид Темрезов объявил в регионе выходным днем.

В этом году исполнилось 24 года со дня преобразования КЧР, входившей в статусе автономной области в состав Ставропольского края, в самостоятельный субъект РФ. Черкесск отмечает 191-летие. В республике запланировано более 20 торжественных мероприятий, к празднику приурочено также открытие трех крупных социальных объектов.