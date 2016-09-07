"Швабе" и Сбербанк России создадут защищенный канал видеоконференцсвязи

КУБИНКА, 7 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") и Сбербанк России заключили на форуме "Армия-2016" соглашение о создании защищенного канала видеоконференцсвязи.

Соглашение подписано заместителем генерального директора холдинга Дмитрием Жидковым и вице-президентом, директором департамента по работе с клиентами машиностроения ПАО "Сбербанк" Вячеславом Цыбульниковым, рассказали в пресс-службе "Швабе".

"Сбербанк - стратегический финансовый партнер холдинга на протяжении многих лет. Создание коммуникационной системы повысит эффективность нашего взаимодействия. Сегодня мы готовы к реализации новых перспективных проектов в рамках сотрудничества", - приводит пресс-служба словам Жидкова.

Защищенная связь понадобится, в частности, для обсуждения текущих вопросов и перспектив сотрудничества двух компаний. Кроме того, стороны будут обговаривать вопросы внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами.

"Система видеоконференцсвязи позволит максимально быстро учитывать пожелания нашего партнера, предлагать ему эффективные финансовые решения по развитию бизнеса", - подчеркнул в свою очередь Цыбульников.