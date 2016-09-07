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Парусник "Херсонес" готов к старту СКФ Черноморской регаты-2016

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7 сентября, 17:08 UTC+3
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МОСКВА, 7 сентября. /Пресс-служба регаты/. Знаменитый парусник "Херсонес" успешно проверил свою готовность к участию в главном морском событии года - "СКФ Черноморской регате больших парусников-2016". В августе 2016 года на паруснике были завершены ремонтные работы, и теперь "Хернонес" вновь гордо поднимает паруса.

Как сообщает пресс-служба ФГУП "Росморпорт", которой принадлежит "Херсонес", парусник успешно завершил ходовые испытания: были проверены рулевое и якорно-швартовое устройства, главный двигатель, а также устройства радиосвязи, электро- и радионавигации. Впервые за 10 лет парусник шел на собственном двигателе.

"Херсонес" принадлежит знаменитой линии парусников, которые были построены в конце 80-х годов прошлого столетия на верфи в Гданьске по проекту не менее знаменитого польского инженера Зигмунда Хорена. По чертежам инженера были построены фрегат "Надежда" и парусное судно "Мир", которое считается самым быстрым из учебных парусников в мире.

Паруснику "Херсонес" тоже принадлежит немало рекордов. Так, в 1997 году "Херсонес" стал единственным в мире судном, которое под парусами на выключенных двигателях обогнуло мыс Горн - опасное место даже для оснащенных по последнему слову техники судов.

"Херсонес", а также его знаменитых братьев можно будет увидеть на "СКФ Черноморской регате больших парусников-2016", которая стартует 8 сентября из румынского порта Констанца. "Мир" и "Надежда" примут участие в трех этапах гонки: Констанца - Новороссийск, Новороссийск - Сочи, Сочи - Варна. "Херсонес" порадует своим участием лишь российские города, между которыми впервые организован гоночный маршрут.

"СКФ Черноморская регата больших парусников-2016" организована при поддержке титульного спонсора ПАО "Совкомфлот", некоммерческих организаций Sail Training International и "Сочинский морской клуб". Патрон регаты - президент РФ Владимир Путин.

Будьте в курсе последних событий регаты - подписывайтесь на нашу группу в "ВКонтакте" - vk.com/regatta2016

Справочная информация

Программа регаты

8-11 сентября - открытие регаты, Констанца (Румыния)

11-16 cентября - гонка № 1 по маршруту Констанца - Новороссийск, 410 морских миль

16-19 сентября - заход в Новороссийск (Россия)

19-21 cентября - гонка № 2 по маршруту Новороссийск - Сочи, 115 морских миль

21-25 сентября - заход в Сочи (Россия)

25 сентября - 1 октября - гонка № 3 по маршруту Сочи - Варна, 525 морских миль

1-4 октября - закрытие регаты, Варна (Болгария)

I. Организаторы регаты

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org 

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры регаты:

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru

III. Информационные партнеры регаты:

Информационное агентство России ТАСС tass.ru

Информационно-аналитическое агентство "ПортНьюс" portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке:

Министерства транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрации муниципального образования города-героя Новороссийска www.admnvrsk.ru

Администрации муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" www.rgo.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ ВПО ГМУ им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова www.aumsu.ru

Федерального агентства по рыболовству www.fish.gov.ru

Социальной сети "ВКонтакте" vk.com

Журнала "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанции "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия регаты в Сочи проходят при поддержке тематического парка развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru,

гранд-отеля "Жемчужина" www.zhem.ru,

туристического оператора "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы регаты:

Официальная группа регаты в "ВКонтакте" - vk.com/regatta2016

Официальная группа регаты на Facebook - www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт регаты в Instagram - www.instagram.com/tallshipsrussia

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