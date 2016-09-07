10-11 сентября Москва будет отмечать 869 лет со дня основания

МОСКВА, 7 сентября 2016 г. /Консалтинговая группа "Полилог"/. Этой осенью Москве исполняется 869 лет. Праздник, организованный Департаментом культуры города Москвы в честь Дня города 2016 года, состоится 10 и 11 сентября. Для горожан и гостей столицы приготовлено более 1000 мероприятий на 228 площадках в центральной части и во всех административных округах.

Главный девиз праздника «Москва – город российского кино», так как 2016 год посвящен российскому кинематографу, и столица выступает флагманом отечественной киноиндустрии.

В столице России расположены самые известные киностудии, здесь проходят крупные кинофестивали, посвященные разным жанрам кино. Начиная с раннего советского периода и до сегодняшних дней, в Москве снимались многие кинокартины, ставшие культовыми. И эти события, связанные с историей кино, найдут отражение в программе Дня города 2016.

Масштабная программа, организованная Департаментом культуры города Москвы, по традиции будет проходить в течение двух дней. В центре Москвы откроются 50 праздничных площадок, а в округах и районах столицы – свыше 120, в этом году их стало больше, чем раньше. Развлекательные мероприятия охватят все административные округа, во многих местах будут реализованы неординарные спецпроекты. Зрителей ждут интерактивные шоу, творческие мастер-классы, встречи с известными людьми из мира искусства и кино. В общей сложности состоится более 300 концертов и музыкальных фестивалей. На нескольких окружных площадках ожидаются выступления военных духовых оркестров и показательные выступления учеников Кремлевской школы верховой езды, а также много других увлекательных событий.

В честь Дня города по всей территории столицы появится более 270 необычных арт-объектов, которые создадут яркое настроение.

Парки Москвы станут центральными площадками празднований, посвященных Дню города. Насыщенную и разноплановую программу приготовила объединенная дирекция «Мосгорпарк»,

в ней участвуют 22 парка. Во многих из них в 12:00 состоится прямая трансляция торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади, в частности, трансляцию можно будет увидеть на экранах, установленных на таких площадках как: Екатерининский парк, Цветной бульвар, Патриаршие пруды, Парк Северного речного вокзала, Парк Певческое поле, Преображенская площадь, д. 12, Парк Лефортово, МГОМЗ «Коломенское», Парк 850-летия Москвы, Парк Новой Олимпийской деревни, Зона отдыха «Тропарево», Ландшафтный парк «Митино», ЗелАО Центральная площадь и Парк Победы, ТиНАО, Поселение «Вороновское», пос. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16, площадь перед ДК.

В 13:00 на всех городских площадках будет дан единый старт Дня города 2016 под звуки Гимна Москвы.

По традиции к празднику приурочен Общегородской день экскурсий. Для москвичей и гостей города разработано порядка 150 бесплатных маршрутов, в том числе уникальные авторские экскурсии от городского экскурсионного бюро «Музей Москвы», краеведов и архитекторов. Есть маршруты и по центру столицы, и по всем административным округам, включая Троицкий, Новомосковский. Ожидается, что экскурсии посетят около 15 тыс. человек.

Красная Площадь

10 сентября, 12:00–13:00

Церемония открытия Дня города пройдет на Красной площади, она начнется 10 сентября в 12:00

и будет транслироваться в прямом эфире на все городские площадки. В 13:00 – общегородской музыкальный старт праздника под звуки Гимна Москвы. В организации торжественной церемонии открытия Дня города в Москве примут участие добровольцы. Волонтеры будут работать со зрителями и VIP-гостями, помогать костюмерам, реквизиторам и многое другое. Партнерами по подбору волонтеров выступают Ассоциация волонтерских центров, Российский государственный социальный университет, который является членом АВЦ, Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова и Независимый корпус добровольцев «ОЛИМП».

Поклонная гора

10 сентября, 10:00–23:00

11 сентября с 13:00–19:00

10 сентября на Поклонной горе – Парад российского студенчества, он будет проходить с 10:00 до 18:00. Сотни тысяч юношей и девушек примут участие в праздничном шествии студенческих колонн, состоится торжественное посвящение первокурсников в студенты и гала-концерт «Мы в ответе за будущее!»

В 19:30 зазвучит праздничный концерт, посвященный Дню города. Свою программу представит «Дорожное радио». В программе примут участие: Народный артист России Александр Буйнов, Зара, Наталья Власова, Родион Газманов, группы «Фабрика» и «Лови!», Таня Герман и Андрей Никольский, Марина Девятова, а также другие известные артисты и музыкальные коллективы.

С 21:00 до 22:00 в программе предполагается перерыв. В 22:00 в продолжение программы радиостанции «Дорожное радио» состоится праздничный фейерверк в честь Дня города, после которого продолжится концертная программа, которая продлится до 23:00.

11 сентября с 13:00 до 17:00 свое творчество подарят москвичам и гостям столицы молодые талантливые группы и исполнители: Юлия Плаксина, Анри Гогниашвили, Евгений Феклистов и группа «Метро», группа «Против Правил», Арсений Бородин, Наташа Корс, SHOO, Стас Море, Braska, Букатара, The Davincies, Nelson, One Zim, «Свое время», «Селфи».

С 17:00 до 19:00 потанцевать всех приглашает «Радио Дача». В программе популярные хиты в исполнении: Жасмин, Юты, Светланы Рерих, Варвары, Народного артиста России Александра Буйнова, Вячеслава Быкова, Кая Метова, Яна Марти, Дениса Харламова, Согдианы, группы «Балаган лимитед», «ПМ» и других.

Парк культуры и отдыха им. М. Горького

10-11сентября, 13:00–22:00

10 сентября центральной темой праздника станет кино. С главной сцены будут звучать мелодии из кинофильмов, площадь у фонтана на день превратится в съемочную площадку, будут работать киношкола и мультмастерская для детей.

10 и 11 сентября в рамках празднования Дня города Москвы в ЦПКиО им. Горького состоится 5-й международный фестиваль театрального искусства и творчества «Яркие люди» – это 10-часовое шоу, объединяющее разные виды театрального и визуального искусства. На фестивале компания Bright People и французский уличный театр Remue Ménage покажут первый совместный спектакль «Легенды Ветра» на площади более 10 тыс. м2 с гигантскими летающими фигурами, масштабными декорациями и сценическими конструкциями для артистов, джамперов и оперной певицы. Также зрители увидят более десяти уличных представлений от разных театральных компаний. Кульминацией фестиваля станет театрализованное шествие «Воздушные стихии».

В фестивале примут участие более тысячи художников и артистов. Арт-инсталляции, спектакли, перформансы, хореографические постановки и мастер-классы объединены общим сюжетом и готовятся специально для фестиваля. Здесь же будут представлены проекты важных культурных институций города, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма, Музей архитектуры им. Щусева, Музей Москвы, Школа Родченко, Московский Планетарий, Библиотека им. Ф.М. Достоевского, Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, Арт-школа Петра Кончаловского.

Электротеатр Станиславский покажет электрокабаре «Жизнь как фильм» – спектакль-перформанс, соединяющий песни старой эстрады и фрагменты из современных фильмов. Проект «Кинопоэзия» проведет поэтические чтения с участием Анатолия Белого, Дмитрия Назарова и других актеров, и покажет киноновеллы, посвященные городу. Музыкальным сопровождением станут песни о Москве в исполнении Алексея Кортнева и группы «Самара».

11 сентября пройдет концерт «Московские каникулы» с участием советского и российского композитора Эдуарда Артемьева, автора музыки более чем к 170 фильмам – от шедевров Тарковского и Михалкова до «Легенды 17».

Патриаршие пруды

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Булгаковский фестиваль на Патриарших прудах повторит лучшие моменты летнего фестиваля, посвященного творчеству Михаила Булгакова. На праздничной площадке у памятника Крылову состоятся концерты-чтения, где лучшие российские актеры, музыканты, певцы и литературоведы прочтут, споют, сыграют и расскажут о том, какая музыка вдохновляла Михаила Булгакова и героев его произведений. Со своими творческими номерами выступят: Василий Бочкарев, Ксения Раппопорт, Александр Филиппенко; солисты Большого театра – Агунда Кулаева, Олег Бочкарев, Алексей Татаринцев, Юлия Мазурова.

Цветной бульвар

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 12:00–19:00

10 и 11 сентября на Цветном бульваре с 12:00 до 20:00 будет проходить благотворительный фестиваль «Добрая Москва», организованный Департаментом культуры города Москвы. Третий год подряд мероприятие соберет неравнодушных горожан, предпринимателей, представителей органов исполнительной власти, а также крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации.

Главные события фестиваля: масштабная ярмарка, благотворительный забег и праздничный концерт. Также откроется зона мастер-классов, состоятся встречи с известными людьми, спортивные соревнования. Юных гостей приглашает детская зона, где пройдут обучающие и развлекательные программы для разных возрастов. Телеканал «Бобёр», официальный партнёр фестиваля, украсит аллею ремесел арт-объектом, созданным ведущими канала. Посетители мероприятия смогут сделать яркие фотографии на фоне раритетного автомобиля и получить памятный подарок от телеканала «Бобёр».

Фонды и общественные организации представят свою деятельность на выставке-ярмарке, где можно осмотреть интересную экспозицию, принять участие в мастер-классах или приобрести товары, сделанные подопечными фондов: мягкие игрушки, глиняную посуду, вязаные изделия и другие поделки. На отдельной площадке ведущие молодежные бренды выставят на продажу оригинальную одежду и аксессуары.

В рамках фестиваля будет проходить большой благотворительный забег для всех желающих. Участникам необходимо внести пожертвование – все собранные средства пойдут на благотворительность.

В зеленой зоне сквера на Цветном бульваре разместится сцена для праздничного концерта. В числе выступающих: Никита Пресняков, Митя Фомин, Вахтанг, Иракли, Яков Кирсанов и другие. Также в программе оригинальные мастер-классы, автораф-сессии и динамичный квест, который познакомит гостей фестиваля с деятельностью благотворительных фондов.

Московский международный Дом музыки

10 сентября, 18:00–22:00

В День города вся открытая территория Дома музыки превратится в фантастический парк развлечений для всей семьи. В 18:00 в необычном сферическом кинотеатре начнется уникальное полнокупольное шоу «Полет Фантазии». В 18:15 стартует зажигательное шоу театра «Иллюзия»: зрители увидят фокусы с огнем и водой, выступления клоунов и жонглеров. В 19:00 самые энергичные гости смогут присоединиться к получасовому танцевальному флешмобу от звезд телешоу «Танцы на ТНТ» Адама, Насти Чередниковой и Алены Фролочкиной, а также увидеть сольные выступления танцовщиков. В 19:30 на Малой сцене Площади искусств – химическое шоу сумасшедшего профессора Николя – зрелищные опыты с сухим льдом, огромной пушкой, стреляющей кольцами дыма, мыльными пузырями и «джинном из колбы»! В 20:30 на основной сцене Площади искусств всех ждет грандиозный гала-концерт – любимые песни The Beatles в исполнении Сергея Жилина и «Фонограф-джаз-бэнда».

Также дети и взрослые смогут принять участие в интерактивном шоу «Берегись автомобиля!» с 18:00 до 20:30. Вести программу будет персонаж по имени Моки, учитель школы юного пешехода, самым прилежным его ученикам достанутся подарки. В этот день в Доме музыки появится волшебный батут «Выше радуги», пройдут мастер-классы по скрапбукингу, рисованию и лепке. Будут работать шаржисты и мастера аквагрима. Дети «вживую» пообщаются с героями любимых фильмов и мультфильмов – Буратино и Красной Шапочкой, Карлсоном и Незнайкой, сфотографироваться вместе с Лисой Алисой, Котом Базилио и отважными мушкетерами.

Всех зрителей, купивших 10 сентября билеты в кассах Дома музыки, ждет розыгрыш специального приза: бесплатная поездка домой на необычном «ушастом» автомобиле!

Дизайн-завод «Флакон»

10 сентября, 12:00–00:00

Творческий кластер на территории бывшего хрустально-стекольного завода по ул. Большая Новодмитровская, д. 36, приглашает всех на фестиваль классического и современного искусства «Проявление». Территория «Флакона» превратится в интерактивную площадку, где сольются четыре стихии: музыка, театр, кино, танец. Каждый сможет принять участие в импровизированном спектакле вместе с музыкантами, актерами и танцевальными коллективами. Вас ждут танцы, творческие мастер-классы и самое главное – командный перфоманс: большая колонна людей из участников торжества и гостей весь день будет курсировать по дизайн-заводу. Отдельное место займет фестиваль российского кино. Праздник не обойдется без вкусной еды и детского городка для самых маленьких.

Парк искусств «Музеон»

10-11 сентября, 13:00–22:00

Международный фестиваль авангардной музыки Fields пройдет в парке «Музеон» на Крымском Валу. Для поклонников современной музыки выступят Murcof&Vanessa Wagner, Mike Cooper, Zoya Zerkalski, Игорь Вдовин, Dvor, Дмитрий Курляндский, Николай Корндорф и другие.

11 сентября в парке пройдет международный фестиваль «Мастера музыки». Можно будет услышать музыкантов-универсалов, которые смешивают в своем творчестве несколько стилей: виолончелиста-виртуоза Георгия Гусева, дуэт пианино и перкуссии In-temporalis, соединяющий классику с африканскими ритмами, японскую пианистку Маки Секия, сочетающую классику и авангард, итальянский оркестр La Cell Orchestra, миксующий рок-баллады с поп-музыкой, виолончельный рок-квартет Vespercellos, грузинско-немецкое джазовое трио The Shin, известное своими экспериментами с этно-музыкой, а также Каёко Амано, исполняющую русские романсы с японским акцентом.

Парк «Красная Пресня»

10-11 сентября, 12:00–22:00

В парке пройдет фестиваль «Новая классика: театральные постановки, балет, творческие и детские мастерские, музыкальный флешмоб и музыкальная программа с участием симфонического оркестра, классических музыкантов и современных инструментальных групп. Выступят Universal Music Band, Оркестр «Глобалис», Mooncake, «Радио Камергер» и Modern Classic.

Сад им. Баумана

10 сентября, 13:00–22:00

11 сентября, 12:00-20:00

Ежегодный фестиваль авангардной музыки Fields в этом году подготовил для Сада им. Баумана специальную программу. PianoFields будет посвящен современной фортепианной музыке разных жанров. Откроются три площадки. На главной сцене зазвучит современная академическая музыка, джазовый авангард и неоклассика. Сольную программу представит нью-йоркский импровизатор Джейми Сафт – резидент культового джазового лейбла Tzadik. Второй зарубежный гость фестиваля – французский композитор и мультиинструменталист Сильван Шово. Также перед гостями выступит российский пианист Миша Мищенко. Главными представителями академической сцены станут Владимир Мартынов, а также Петр Айду, который исполнит произведения композиторов Стива Райха и Павла Маркелова на двух роялях одновременно. Сцена PainoLab станет платформой для экспериментов: витиеватые импровизации, рояль, препарированный лэптопом, а также произведения Клода Дебюсси, Эрика Сати, Джона Кейджа и Тору Такэмицу. Сцена Jazz Ring посвящена фри-джазу: виртуозные фортепьянные соло и коллективные импровизации с участием барабанов и саксофона.Для детей на фестивале будет работать велооркестр, лаборатория тишины и консервации звука. Можно будет увидеть экспонаты интерактивной выставки «ЗВУК И.... вселенная. Человек. Игра» – лопатобан, трубофон и терменвокс.

11 сентября в Саду пройдет маркет-распродажа детских книг и товаров от издательства Clever, состоятся мастер-классы и концерты для детей.

Таганский парк

10 сентября, 13:00–22:00

11 сентября, 15:00–21:00

Фестиваль Popup! Popart! – уменьшенные копии объектов искусства, мастер-классы по трафаретному рисунку и разноцветным оттискам, ресайкл мастер-классы по преображению утративших актуальность предметов в предметы искусства.

11 сентября в парке пройдет фестиваль немого кино Сinemafon. Отличительной особенностью показа станет живое музыкальное сопровождение пианино и электрооргана (музыканты: композитор, органист и пианист Анна Витлугина, пианист Станислав Серебрянников). Самые фантастические фрагменты советских фильмов озвучит хор Римско-католического кафедрального собора.

Сад «Эрмитаж»

10 сентября, 11:00–23:00

11 сентября, 13:00-22:00

10 сентября в парке пройдет традиционный «Театральный марш»: 12-часовой театральный марафон лучших московских театров. В программе постановки Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Центра имени Мейерхольда, «Балета Москва», «Практики», «Школы драматического искусства», Театра на Таганке и других. 11 сентября театральные выходные продолжатся экспериментальными перформансами и современными постановками. Свои программы представят: театр «КомедиантЪ», театр «Мост», мастерская театральных ремесел Андрея Щукина, театральный коллектив режиссера Глеба Черепанова, театр «Эскизы в пространстве», театр Freak Fabrik, творческая студия «Первая сцена», Театр теней.

«Москва экскурсионная»

10 сентября, 12:00–21:00

11 сентября, 12:00–18:00

10 и 11 сентября будет реализована программа «Москва экскурсионная». Экскурсии подготовлены учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы. Также в проекте принимают участие дружественные коммерческие экскурсионные компании и музеи федерального подчинения. На пешеходных прогулках экскурсанты познакомятся с историей старинных улиц, переулков и площадей, осмотрят уникальные здания и услышат истории об эпохальных событиях, происходивших в этих исторических местах.

Московские музеи предложат посетителям бесплатные экскурсии. Усадьбы, парки, заповедники приглашают познакомиться с историей старинных усадеб и судьбами их владельцев. Посетители смогут увидеть Государев двор в Коломенском и Измайлове, Усадьбу в Люблине, оранжерейный корпус в Царицыне и многое другое.

Библиотеки разработали экскурсионные программы о жизни и творчестве великих писателей

и философов А.С. Грибоедова, В.В. Вересаева, А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, А.Н. Скрябина

и многих других выдающихся мыслителей и творцов.

САО, Парк Северного речного вокзала

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

10 и 11 сентября в Парке Северного речного вокзала состоится двухдневная развлекательная программа «Танцуй, Москва», посвященная музыке из популярных отечественных кинофильмов и танцам. Гостей ждет множество интерактивных мастер-классов от лучших московских танцевальных школ и творческих центров. Территория парка разделится на зоны, где будут представлены все направления и жанры. Классика – рок-н-ролл, твист, спортивные бальные танцы, современные молодежные – хип-хоп, брейк-данс, стрит-джаз, фристайл.

Главным событием праздника станет самый масштабный в мире урок по парным танцам, который проведут педагоги и танцоры международной школы танцев YouDance при поддержке Департамента культуры города Москвы. Этот урок претендует на мировой рекорд, ведь в нем примут участие 3000 человек! Мероприятие займет главную площадку у основной сцены парка. Среди преподавателей сильнейшие танцоры страны – чемпионы Москвы, России и Европы. На уроке все желающие выучат простую связку хастла и станцуют ее одновременно.

В концертной программе 10 сентября участвуют: солисты «Москонцерта» Ирина Шоркина, Дмитрий Швед, Наталья Рыжова, Сергей Тараненко, Московский театр «Варьете», а также популярные артисты эстрады, артисты театра и кино Инга Илюшина, Евгений Гор, Елена Штепенко, Алла Омелюта, Олеся Евстигнеева. В вечернем праздничном шоу на сцену выйдут: группы «После 11» и «Калина Фолк», Жасмин, Дарья Котова, Илья Ушуллу.

11 сентября в концертной программе участвуют лучшие коллективы учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы: «Государственный Московский Мюзик-Холл», солисты «Москонцерта» Нина Шацкая, Лариса Трухина, Вера Берадзе, Алла Омелюта, народный артист России Стахан Рахимов. На главной сцене состоятся выступления известных артистов театра и кино Ольги Хохловой и народного артиста России Виктора Никитина. В праздничном вечернем шоу участвуют артисты российской эстрады: Юлиан, Диана Гурцкая, Виктория Дайнеко, группа «Кватро».

Самый масштабный урок танцев в мире состоится 10 сентября, начало в 16:00.

Повторный урок (уже без рекорда) –11 сентября в 15:30.

Регистрация на урок танцев 10 сентября: http://youdance.ru/3000/

Праздничная программа в парке:

10 сентября – с 12:00 до 22.00,

11 сентября – с 13:00 до 19:00.

СВАО, Екатерининский парк

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Тех, кто хочет окунуться в мир детства, 10 и 11 сентября ждет Екатерининский парк. Радость, веселье, беззаботность, сказочные впечатления – все это получат дети и взрослые гости парка. На главной площади парка будет смонтирована сцена с двумя экранами и партером, еще одна сцена появится на детской площадке парка. Сцена на детской площадке порадует гостей анимационными программами, спектаклями с участием дрессированных животных, клоунов, акробатов, жонглеров. Будет работать уличный игровой городок с батутом и площадка для спортивных игр. Никого не оставят равнодушными игротеки и увлекательные мастер-классы.

Концертная программа будет проходить на двух сценах. 10 сентября на Малой сцене выступит театр «Уголок дедушки Дурова», участники фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», группа «Бум», коллектив певицы Максим, танцевальный коллектив «Побратимы», группа «Хит-парад», Детский музыкальный театр юного актера, «Центр Славы Полунина», Московский детский театр эстрады, театральная студия «Рыжик и Ко», детский фольклорный ансамбль «Жаворонки», вокальная студия «Арт-и-Шок». На Большой сцене 10 сентября: детская танцевальная школа «Арабеск», театр эстрадной песни «Мечта», певец и композитор Макс Лидов, участница проекта «Большая разница» Инга Илюшина, народная артистка России Лариса Долина, Витас, Дамир Басыров, Алена Свиридова.

В концерте на Малой сцене 11 сентября: танцевальный коллектив «Побратимы», группа «Хит-парад», группа «Бум», артисты культурного центра «МосАРТ». На Большой сцене: артисты «МосАРТ», Витас, Сергей Дудинский, Денис Клявер, народная артистка России Тамара Гвердцители.

Техническую застройку, звуковое, экранное, световое и энерготехническое оборудование предоставляет Департамент культуры города Москвы.

СВАО, Парк «Сокольники»

10 сентября, 13:00–22:00

11 сентября, 13:00-22:00

10 и 11 сентября парк превратится в единую музыкально-театральную площадку с двумя тематическими сценами: «Джаз на Фонтанной площади» и «Театр на Фестивальной площади».

СВАО, Лианозовский парк

10 сентября, 15:00–22:00

10 сентября парк станет старой Москвой, прогуливаясь по которой, можно будет прочитать старые газеты, послушать музыку и стихи того времени, принять участие в творческих мастер-классах и сыграть в популярные игры прошлого.

СВАО, Гончаровский парк

10 сентября, 13:00–22:00

Парк на улице Руставели станет большой танцевальной площадкой. В рамках программы «Москва танцует!» пройдут мастер-классы по dancehall, хип-хопу, брейк-дансу, крампу, RnB, фокстроту и другим танцевальным направлениям. Выступят балет Todes и победители шоу «Танцы без правил на ТНТ» и «Танцуй на первом», пройдут лекции о разных стилях танца.

СВАО, Бабушкинский парк

10 сентября, 13:00–22:30

Для юных гостей парка пройдут театральные представления по киносказкам Александра Роу: «Василиса прекрасная», «Королевство кривых зеркал» и других. На фонтанной площади развернётся выставка ретро-кинотехники, которой сможет научиться управлять любой желающий.

Вечером пройдет концерт с участием Алексея Айги и ансамбля 4:33, групп «7Б» и «Стиляги Бэнд».

СВАО, парк «Певческое поле»

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Парк, расположенный в пойме реки Яузы на пересечении проезда Дежнева с улицей Заповедная разработал двухдневную праздничную программу для всей семьи. На сцене летнего амфитеатра выступят музыкальные, вокальные и хореографические коллективы, сольные исполнители. Концертные номера представят артисты эстрады. В парке пройдут лекции, мастер-классы и кинопоказы.

СЗАО, парк «Северное Тушино»

10 сентября, 13:00–22:00

Кино и творчество станут лейтмотивом празднования Дня города в Северном Тушино. Для детей будет создан картонный город, их также заинтересуют мастер-классы по актерскому мастерству и кино-гриму. Вечером пройдет концерт.

СЗАО, ландшафтный парк «Митино»

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

В парке «Митино» гостей ждет множество развлечений на любой вкус и возраст. На главной площадке, которая называется «Мотор» Начали!», будет организован концерт с показом российских кинофильмов и выступлениями популярных артистов. Среди выступающих такие звезды российской эстрады, как Сергей Трофимов, Дакота, Влад Соколовский и другие. Масштабное действо развернется на площадке «Остросюжетное кино и фантастика»: мастер-класс по историческому фехтованию, детский мастер-класс по точными наукам, авиасимулятор пассажирского лайнера из нашумевшего фильма «Экипаж», зона виртуальной реальности, а также советские игровые автоматы для тех и разнообразные настольные игры для больших компаний.

Площадка «Мюзикл и приключения» посвящена фильму «Стиляги», там состоится мастер-класс по эстрадным танцам и фотосессии в костюмах 50-х годов. В зоне фильма «Черная молния» можно будет сфотографироваться в автомобиле «Волга-21», а самым маленьким гостям придется по вкусу мастер-класс по изготовлению новогодних игрушках в зоне фильма «Карнавальная ночь». Еще одна площадка – «Лекторий и Кинолекторий». Там, помимо мастер-класса по сценической речи и актерскому мастерству, в течение дня будут транслироваться российские фильмы и пройдет несколько встреч с популярными деятелями киноиндустрии.

ЮАО, музей-заповедник «Царицыно»

10 сентября, 13:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Усадьба Царицыно готовит для москвичей и гостей столицы музыкальную программу на необычной сцене, установленной прямо на воде Верхнего Царицынского пруда. В первый день празднования там выступят лучшие теноры крупнейших московских театров, они представят публике арии из известных опер в сопровождении симфонического оркестра. Завершится вечер фортепианным концертом народного артиста РФ Дениса Мацуева. На второй день запланирована балетная программа, составленная из фрагментов лучших танцевальных постановок столичных театров и хореографических училищ.

ЮАО, музей-заповедник «Коломенское»

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Праздничная программа начнется в Коломенском в 12:00 с прямой трансляции церемонии открытия Дня города на Красной площади. Затем посетителей ожидает концертная программа от лучших фольклорных, музыкальных и хореографических коллективов учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Будут представлены концертные программы театра фольклора «Русская песня», театра «Ромэн», а также ведущих солистов «Москонцерта», среди которых трио «Реликт», ансамбль гусляров «Волшебные струны», ансамбль народной музыки «Купина», заслуженная артистка России Наталья Борискова и другие. В праздничных концертах также принимают участие популярные артисты эстрады Дарья Котова, Евгений Гор, Юлиан.

В шатрах-павильонах состоятся мастер-классы для детей и взрослых по скрапбукингу, лепке, рисунку, объемной аппликации. Будут проходить творческие встречи с популярными артистами театра и кино: Ольгой Хохловой, народным артистом России Виктором Никитиным, заслуженными артистами России Светланой Загородней-Варецкой и Николаем Мальцевым.

В вечерних музыкальных программах выступят популярные рок-исполнители: 10 сентября – группа «Несчастный случай» и Линда, а 11 сентября – группы «Ундервуд» и «Братья Грим».

ЮАО, парк «Садовники»

10 сентября, 13:00–22:00

День города в стиле jazz funk: группа Shoo, молодые «Платья за 130» и Neon Tape Head, мастера джазовой импровизации Marimba Plus, гостья из Санкт-Петербурга Женя Любич, покорившие московскую и зарубежную публику 1/2 Orchestra и группа Pompeya. Детям покажут уличный спектакль и «Чемодан шоу», будут работать театрально-цирковая мастерская и мастерская по созданию нарядов в стиле jazz funk.

ЮВАО, парк «Лефортово»

10 сентября, 12:00–22:00

Парк Лефортово 10 сентября превратится в маленькую Голландию. Мероприятие пройдет при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в России и Департамента культуры города Москвы. Одним из ключевых событий праздника станет историко-архитектурная выставка, где среди артефактов можно будет увидеть чертежи голландского врача, архитектора и просветителя Николая Бидлоо, который занимался обустройством парка по личным указаниям Петра Первого. Будет работать лекторий, пройдет экскурсия с куратором выставки Евой Радионовой, состоится показ документального фильма о парке.

В рамках проекта «Велоночь» будут проходить велосипедные экскурсии по району Лефортово. Перед поездкой участники украсят свои велосипеды живыми цветами – воркшопыпо вело декору проведет флористическая студия «Велоцветочница». Еще одно интересное мероприятие для спортсменов – показательные выступления и мастер-классы по SUP-серфингу (серфинг с веслом) на Лефортовских прудах.

А вечером у главного пруда состоится концерт виртуозной скрипачки Елены Ревич – специально для международного праздника она разработала русско-голландскую музыкальную программу совместно с ансамблем «Персимфанс». Гости парка услышат классические кадрили петровских времен, голландские произведения 18–19 веков и их современные интерпретации.

В течение дня на территории парка Лефортово будут работать фудкорт с популярными блюдами кухни Нидерландов. Меню разработает известный голландский ресторатор Ханс Кулеман – владелец кафе «Ночной дозор» на Патриарших прудах.

ЮВАО, парк 850-летия Москвы

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Праздничные мероприятия в парке 850-летия Москвы начнутся 10 сентября в 12:00 с прямой трансляции церемонии открытия Дня города на Красной площади. Затем на сцену выйдут творческие коллективы столицы. Наряду с концертной программой будет и активные развлечения. В 15:00 – детский интерактивный мастер-класс «Фильм! Фильм! Фильм!». В 17:00 – танцевальный мастер-класс.

В рамках празднования Дня города в парке воссоздадут атмосферу 60-х годов. Гости праздника смогут принять участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, сдаче нормативов комплекса ГТО, перетягиванию каната, уличной спортивной гимнастике. Откроются площадки уличных игр: классики, скакалка, резиночка, салочки, штандер, квадрат и лапта. В концертной программе прозвучат хиты в исполнении Jukebox Trio, Brevis Brass Band, Samba Real.

Кульминацией праздничной программы 10 сентября станет вечернее постановочное шоу «АртМосСфера» с участием звезд российской эстрады, которое соединит в себе лучшие жанры исполнительского мастерства – инструментальная музыка, хореография, вокал, цирковое искусство, акробатика, а также современные шоу-технологии. Шоу состоит из нескольких эпизодов, объединенных идеей: «Кинолента времени». Каждый из эпизодов будут предварять видеоинсталляции, где Москва предстанет в разных ипостасях – современный мегаполис, город поэзии, город театров, город молодежи, город детства. Объединяющим элементом программы станет фортепианное шоу Bel Suono, в ходе которого музыкальные произведения будут сопровождаться видеоинсталляциями, а также зрелищными постановочными номерами в жанрах хореографии, цирка, воздушной акробатики. В шоу примут участие: группа «Кватро», Бьянка, Александр Еловских, театр танца «Рандеву» и многие другие. Незабываемой кульминацией праздника станет залп салюта.

11 сентября в парке продолжится концертная программа. На сцену выйдут: Виктория Дайнеко, Митя Фомин, Родион Газманов и другие исполнители. В 16:40 состоится танцевальный мастер-класс под руководством тренера школы танца «Самба-Реал».

Также 11 сентября на территории парка состоится Фестиваль советских автомобилей «Москва и Москвичи» и Фестиваль «Спорт и Москвичи», организатором которых выступает «Обьединение любителей спорта».

ЮВАО, Парк «Кузьминки»

10 сентября, 13:00–22:00

День города в парке Кузьминки запомнится выступлениями молодых исполнителей и тех, кого принято называть «легендами русского рока». На сцену парка поднимутся группы «Муха» и Rejoys, «Маша и медведи», Линда и гости из Казани – группа «Мураками».

Для детей будет работать мастерская «Стань рок-звездой» – обучение азам игры на музыкальных инструментах и создание концертных нарядов.

ЮЗАО, Воронцовский парк

10-11 сентября, 13:00–22:00

По традиции на День города в Воронцовском парке пройдет джазовый фестиваль Moscow Jazz Fest. В парке пройдут выступления лучших российских джазовых музыкантов, которые исполнят импровизации и композиции в разных стилях этого жанра – в классической или оригинальной трактовке.

ЮЗАО, зона отдыха «Тропарево»

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Зона отдыха неподалеку от станции метро «Коньково» приглашает на арт-марафон «Влюбленные в Москву». Он начнется сразу после прямой трансляции торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади, в 13:00, и будет включать в себя масштабную культурно-развлекательную программу для широкого круга зрителей – 12 тематических площадок, объединенных темой московского кино.

Музыка и песни на центральной концертной площадке, выступления театральных коллективов в зоне театра, мастер-классы по художественно-прикладному творчеству на площадке для творчества. В парке развернется кинотеатр под открытым небом, где можно увидать классические художественные и мультипликационные фильмы. Площадка танцевальных мастер-классов ждет тех, кто любит движение и ритм, а выставка изобразительного искусства и художественного творчества – ценителей прекрасного. Также в программе литературные чтения: выступления поэтов, театральных деятелей, актеров окружного и городского масштаба.

Для участников арт-марафона «Влюбленные в Москву» выступят коллективы народного творчества и исполнители бардовской песни. Отдельно место займет лекторий, где можно услышать лекции на научно-популярные и социально-культурные темы. Показать себя и передать добрые пожелания столицы можно будет во время съемок ролика «Пожелания Москве». Еще одно место, на которое стоит обратить внимание – это киноаллея с выставкой «Наше кино» и красочными объемными кино-инсталляциями для фотографирования. Высокий уровень арт-марафона подчеркнут участием ведущих артистов отечественной эстрады, театра и кино.

В музыкальной программе парка: 10 сентября – Дмитрий Юртаев, группа «Кватро», Родион Газманов, Александра Воробьева, а также другие исполнители и коллективы; 11 сентября – Александр Еловских, Александр Буйнов, Валентина Бирюкова, Надар Ревия, Марк Тишман.

ЮЗАО, Парк 50-летия Октября

10 сентября, 13:00–22:00

Праздник для всей семьи подготовил парк на берегу реки Раменки. На открытой площадке состоятся выступления брасс-бэндов и духовых оркестров: коллективы Mgzavrebi, оркестр балканской музыки Bubamara Brass Band, BrevisBrass и другие.

ЮЗАО, Парк Олимпийской деревни

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Недавно в Парке Олимпийской деревни завершилось комплексное благоустройство, и праздник пройдет на обновленной территории. Посетителей ждет классическая и джазовая программа в исполнении коллективов Культурного центра Главного Управления МВД России по городу Москве, джаз-бэнда «Фонограф», джаз-оркестра «Данс-ленд», ведущих солистов Центра оперного пения Галины Вишневской и других артистов прозвучат шедевры мирового музыкального искусства.

10 сентября пройдет музыкальный спектакль о жизни Москвы и москвичей. Сценические постановочные площадки будут размещены не только на берегу, но и на воде. В шоу примут участие: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», московский джазовый оркестр под управлением И. Бутмана, участник телепроекта «Голос» и «Главная сцена» Андрей Давидян и Sound Cake, суперфиналистка «Главной сцены» Ксения Дежнева. Ведущий праздника – народный артист России Дмитрий Харатьян.

11 сентября на сцене Парка Олимпийской деревни в дневной музыкальной программе выступят Джаз-оркестр Семена Мильштейна, Центр оперного пения Г. Вишневской, МАМТ им. Станиславского. А вечером ожидаются выступления группы «Кватро», Александра Воробьева, оркестра «Фонограф» п/у С. Жилина, арт-группы «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого».

ЗАО, гребной канал «Крылатское»

10 сентября, 13:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

В учебно-спортивном центре «Крылатское» тоже будет реализован специальный проект. Здесь состоится финальный концерт фестиваля молодых музыкантов Metro on Stage – его проведение в День города Москвы уже стало традицией. Фестиваль проходит ежегодно с 2006 года, организатором интернет-конкурса участников и финального гала-концерта выступает ежедневная бесплатная газета METRO. Начинающие музыканты и группы, которые еще не получили широкого признания, могут на Metro on Stage показать свое творчество огромной аудитории.

ЗАО, парк «Фили»

10 сентября, 13:00–22:00

Специальный проект «Москва – город равных возможностей» будет реализован в Филевском парке. Здесь состоится концерт, в котором примут участие дети с ограниченными возможностями, они споют на одной сцене вместе с известными исполнителями: Тиной Кузнецовой, Антоном Беляевым, Аленой Тойминцевой, Мариам Мерабовой. Также зрителям будут показаны отрывки из спектакля глухонемых «Пошли мне, Господь, второго».

ВАО, «Общественный центр им. Моссовета»

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

10 и 11 сентября на сценической площадке, расположенной на Преображенской площади перед кинотеатром им. Моссовета, будут проходить концерты, на которых выступят творческие, музыкальные и танцевальные коллективы, а также популярные группы и исполнители. В первый день в программе: группы «Гринго», Artik&Asti, Bahh Tee, The Davincies, «Бурито», «Пятеро», российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, участница телепроекта «Голос» Ольга Кляйн, певец Даниил Иванов. Во второй день празднования выступят: певец Анри Гогниашвили, участница конкурса «Главная сцена» Юлия Плаксина, участница телепроекта «Голос» Кристина Стельмах, исполнители Доминик Джокер, Джиган, группа «Против Правил».

На два дня Преображенская площадь превратится в огромную киностудию. Здесь будут размещаться инсталляции и арт-объекты, посвященные советским и российскими фильмам. Ведущие и аниматоры предстанут перед зрителями в образах известных киногероев. Будут организованы две тематические зоны. Первая посвящена фильму «Бриллиантовая рука», вторая – кинокартине «Джентльмены удачи». Каждый участник праздника сможет сфотографироваться в декорациях знаменитых картин и пообщаться с аниматорами, воссоздающими образы героев. Также будут проходить разнообразные мастер-классы и интерактивные развлечения.

ВАО, парк «Сиреневый сад»

10 сентября, 13:00–22:00

11 сентяря, 13:00-18:00

В этом году праздничная программа на День города в Сиреневом саду растянется на 2 дня. 10 сентября пройдет экскурсия сиреневода по саду, на которой он покажет самые ценные и редкие сорта сирени и расскажет об истории сада. Выступят джазовые коллективы Jazzanova, Jazz’n’Time, саксофонист Nick Fera. 11 сентября пройдет степ-шоу от «STD дуэт и K» и выступит джазовый коллектив Jazzcake Band.

ВАО, Перовский парк

10 сентября, 13:00–22:00

В День города гости Перовского парка снимут фильм и услышат любимые кинохиты. В программе мастер-классы по созданию афиш и декораций, встречи с известными киноактерами, показ фильма «Я шагаю по Москве» и концерт «Братьев Грим».

ВАО, парк «Измайловский»

10 сентября, 13:00–22:00

Парк перенесет гостей в эпоху 50-60-х годов, период оттепели. На Центральной площади появится настоящий блошиный рынок, где можно будет приобрести дизайнерские и винтажные вещи: виниловые пластинки, уникальные сувениры, редкие букинистические издания и многое другое. В концерте примут участие группа «Мейделех», Yoki, Женя Любич, Варвара Визбор и другие.

Город Зеленоград

10 сентября, 12:00–22:00

11 сентября, 13:00–19:00

Самый маленький по территории округ Москвы приготовил большую праздничную программу. На Центральной площади Зеленограда состоится торжественное мероприятие в честь Дня города Москвы. На площадке установят арт-объекты, посвященные празднику и Году кино. А на большом экране посетители парка смогут увидеть прямую трансляцию торжественной церемонии открытия Дня города Москвы 2016. Затем состоится концерт, ведущим которого выступит шоумен Макс Корж. На сцену выйдут: Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества, артисты культурного центра «МосАРТ», солистка группы Indajazz Алиса Кондакова, певица Екатерина Бродская, кавер-группа YUZEFA, ВИА «Пламя», лауреат фестиваля «Виват, Победа!» Никита Коровин, Алена Апина, группа «Пятеро», Лариса Долина, джаз-оркестр Семена Мильштейна, финалиста телепроекта «Голос» Анастасия Спиридонова, Виктория Дайнеко и другие. Вокруг сцены будет развернута интерактивная площадка, где пройдут мастер-классы и развлекательные шоу.

В Парке Победы города Зеленограда тоже состоится праздник. На Театральной площадке будет установлена сцена для торжественного концерта. В программе: хореографические шоу, выступления творческих коллективов, вокальных и инструментальных ансамблей, сольных исполнителей. Для любителей активных развлечений будут организованы мастер-классы и интерактивные программы, фотосессия на фоне арт-объектов. Кроме того, в парке откроется кинотеатральная мастерская, где гости примут участие в мастер-классах по актерскому мастерству, увидят советские кинофильмы и театрализованные постановки. Посетителей ждет приятная беседа с выдающимися деятелями театра и кино – Народной артисткой России Ириной Мирошниченко и Заслуженной артисткой России Ольга Кабо. В концертной программе примут участие победители телевизионных конкурсов, артисты эстрады, театра и кино, профессиональные ди-джеи.

Поселение Вороновское

10 сентября, 12:00–22.00

11 сентября, 13:00–19:00

Площадь перед ДК «Дружба» в поселении Вороновское превратится в огромную киностудию, зоны которой будут посвящены различным киножанрам. Для гостей приготовлена интерактивная программа «Экранизация фильма» с участием киногероев, разнообразные мастер-классы – творческие, вокальные, танцевальные. Несколько танцевальных мастер-классов проведет солист балета Аллы Духовой «Тодес» Георгий Багатурия.

В концертной программе 10 сентября: русский духовный театр «Глас», театр «Бенефис», духовой оркестр Почетного Караула, «Театр на Юго-Западе», а также коллективы московских Домов культуры, группа «30.02», Диана Гурцкая, Анжелика Агурбаш, Денис Клявер, Павел Соколов.

На сцену 11 сентября выйдут: Московский драматический театр «Сопричастность», джазовый коллектив под управлением Заслуженного артиста России Алекса Новикова, коллективы московских Домов культуры, солистка Государственного академического Большого театра Оксана Дежнева, Руслан Алехно, Варвара, Витас.

Праздничный фейерверк в Москве

10 сентября, 22:00

Вечером 10 сентября, в 22:00, столицу России раскрасит праздничный фейерверк с 12 салютных площадок и 20 точек в московских парках культуры и отдыха. Длительность – 5 минут.

12 салютных площадок:

ЦАО – Москворецкая улица.

ЦАО – Лужнецкая набережная

ЮЗАО, р-н Южное Бутово – пустырь на ул. Кадырова.

ЗАО, парк Победы, Поклонная гора.

ЗАО, р-н Ново-Переделкино – ул. Федосьино, дом 18 на берегу пруда.

САО, р-н Левобережный – парк Дружбы.

СВАО, р-н Лианозово – ул. Новгородская, дом 38 на берегу пруда.

ВАО, р-н Измайлово – городок им. Баумана.

ЮВАО, парк Кузьминки – ул. Заречье, дом 3.

ЮАО, ул. Борисовские пруды, д. 25, набережная Москвы-реки.

ЗелАО – парк Победы, нижняя площадка фонтана на берегу пруда.

ТиНАО – г. Московский, спортгородок.

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Подробная программа праздничных мероприятий и бесплатных экскурсий Дня города 2016 доступна на сайте: www.mos.ru