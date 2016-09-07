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"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"

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7 сентября, 17:26 UTC+3
Такого рода соревнования в России пройдут впервые
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© Фондом перспективных исследований

МОСКВА, 7 сентября /Оргкомитет чемпионата/. 10 сентября 2016 года телеканал "Т24" совместно с Фондом перспективных исследований и Минобороны России, а также при поддержке телеканалов "Россия 24" и "360°" организуют первый чемпионат по дронбиатлону в рамках военно-технического форума "Армия-2016". Такого рода соревнования в России пройдут впервые.

Основная цель дронбиатлона — оценить подготовленность операторов в управлении дронами: точность наведения и фокусировки на заданной точке в условиях максимальных скоростей и активного маневрирования. Трасса и мишенная обстановка будут оснащены автоматизированной системой регистрации времени полета, а также учета контроля точности.

"Дроны сегодня активно используются в телепроизводстве и играют важную роль в выходе телевидения на качественно новый уровень. Так, проекты "Т24" уже немыслимо представить без коптерной съемки. Съемка с квадрокоптера требует тонкой и слаженной работы оператора дрона и видеооператора и уверенного владения техническими характеристиками летающего робота. Нам было интересно выявить в этой сфере лучших из лучших. Так родилась идея провести соревнование среди операторов коптеров", — говорит об идее мероприятия Олег Терновой, главный редактор канала "Т24".

В ходе чемпионата лучшие операторы на специально созданных отечественными разработчиками малогабаритных квадрокоптерах будут состязаться в четырех дисциплинах: "Квалификационный вылет", "Воздушный репортер", "Гонка преследования" и "Антидрон".

"Квалификационный вылет" — это групповой старт дронов. Квалификация считается пройденной участником каждого вылета после прохождения трех кругов по конфигурации трассы.

"Гонка преследования" предусматривает выполнение упражнения на точность на специальном оборудованном участке местности с помощью средств лазерного
маркирования.

"Антидрон" — состязание на точность наведения оператором средств лазерного маркирования на движущуюся воздушную мишень.

"Воздушный репортер" проводится в целях видеосъемки с последующим монтажом эпизода видеофильма. Видеосъемка должна выполняться по творческому заданию, в котором будут учитываться оригинальность решения и сложность элементов пилотирования.

"Дронбиатлон задуман как состязание в искусстве управления высокоманевренными летательными аппаратами, в которых от пилотов требуется не только летать на больших скоростях, но и поражать цели", — комментирует руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ Александр Кондратьев.

Чемпионат по дронбиатлону позволит наглядно продемонстрировать зрителям возможности использования квадро- и мультикоптеров, выработать методические рекомендации по использованию и применению их мультимедийных возможностей, а также обучению операторов. В мероприятии примут участие два десятка команд.

"Несмотря на сходство дронбиатлона с дронрейсингом, которым я уже увлекаюсь достаточно давно, между ними есть принципиальные отличия. Во-первых, это увеличенная рама и вес дрона, что, с одной стороны, делает соревнования более зрелищными, а с другой — заставляет летать несколько по-другому. Во-вторых, в дронбиатлоне мне предстоит решить новую для себя задачу – поразить цели, чего не было в привычном дронрейсинге", — говорит о новой спортивной дисциплине пилот дронбиатлона, член инициативной группы комитета F3U Федерации авиамодельного спорта России Александр Петроченков.

В будущем к соревнованиям планируется добавить конкурс среди конструкторов летающих машин, а также ввести в состязательный процесс полностью автономные летательные аппараты с элементами искусственного интеллекта и провести в рамках дронбиатлона соревнования между человеком и машиной.

Прямую трансляцию чемпионата по дронбиатлону можно будет увидеть в эфире канала "Т24".

Место проведения мероприятия: Международный форум "Армия 2016", полигон "Алабино".

Дата и время проведения мероприятия: 10 сентября 2016 года, с 11:00 до 19:00.

Дополнительная информация:

Евгений Кузин

+7 (903) 968-16-34, pr@digitalrussia.tv
 

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