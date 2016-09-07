В Ульяновской области создадут инжиниринговый центр по обслуживанию путевой техники

В Ульяновской области будет создан инжиниринговый центр по обслуживанию и ремонту путевой техники. Предприятие появится на базе Ульяновского моторного завода. 6 сентября площадку посетил врио губернатора региона Сергей Морозов.

"Первый резидент индустриального парка моторного завода – инжиниринговый центр - очень важный проект и для Российских железных дорог, и для страны в целом. Это высокотехнологичный проект в отрасли машиностроения, который хорошо вписывается в стратегию развития нашего региона. Инвестор оценил условия, которые мы предоставляем для ведения бизнеса: наличие необходимых кадров, уникальную инфраструктуру, позволяющую осуществлять сложные технологические операции, а также набор дополнительных мер поддержки. Моторный завод, в свою очередь, активно проводит модернизацию и в рамках объективных процессов освобождает свои корпуса. Сегодня мы видим результат наших длительных переговоров в части эффективного использования этих зданий", - сказал Сергей Морозов.

По словам генерального директора ООО "Инжиниринг Сервис - Путьмаш" Егора Лукьянова, основным клиентом компании станет ОАО "РЖД". В Ульяновск уже привезли первую технику, в ближайшие недели она поступит в цех. Инвестор планирует начать с ремонта путевых машин, а в дальнейшем намерен открыть в регионе собственное производство техники.

"Ульяновская область – машиностроительный регион, имеет хорошие логистические позиции – в этой части России сосредоточено наибольшее количество путевых машин. К тому же цех, в котором мы реализуем проект, несмотря на то, что пустовал десять лет, хорошо оснащен – высокие потолки, имеется кран-балка, подъездные пути, что позволяет ввозить в него требующие ремонта машины и все операции производить внутри него, выпуская уже полностью модернизированный продукт. Расположение на территории моторного завода удобно и в плане кооперации с этим предприятием. Все эти факторы определили наш выбор в пользу Ульяновской области", – рассказал Егор Лукьянов.

Представитель компании также отметил, что подобных частных центров по ремонту железнодорожной техники в России единицы, а по объему одновременно ремонтируемых машин в одном корпусе (до 25) проект является уникальным.

Компания арендовала свободный корпус площадью 7000 кв.м, в котором в ближайшие месяцы разместит оборудование по ремонту и обслуживанию различной путевой техники, включая кюветоочистительные и щебнеочистительные машины, железнодорожные краны, роторные снегоочистители, вагоны сопровождения, компрессорное оборудование, дорожно-строительную и другую технику. Объем инвестиций в проект в перспективе ближайших полутора-двух лет составит от 100 до 200 млн рублей, будет создано до 50 новых рабочих мест.

"Площадка моторного завода будет развиваться как индустриальный парк. Соответствующий опыт у нас уже есть. К примеру, на "Авиастаре" резидентом является завод "АэроКомпозит-Ульяновск". Кроме того, на свои площади привлекает инвесторов Ульяновский автомобильный завод и Димитровградский автоагрегатный завод. Площадка Ульяновского моторного завода ничем не хуже, она имеет серьезные возможности для своего развития. Перспективы очень хорошие и условия для резидентов довольно привлекательные. Сейчас ведутся переговоры с несколькими российскими компаниями", - прокомментировал первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Для справки

ООО "Инжиниринг Сервис-Путьмаш" - российская компания. Основные виды деятельности: производство путевых машин, в т.ч. инжиниринг, услуги по сертификации путевых машин и механизмов, капитальный ремонт, сервисное обслуживание и эксплуатация путевых машин, поставка запасных частей.