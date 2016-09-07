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"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицела

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7 сентября, 17:45 UTC+3
Прицел будет в два раза дешевле зарубежных аналогов
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© Холдинг "Швабе"

КУБИНКА, 7 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил на международном оборонном форуме "Армия-2016" опытный образец нового охотничьего прицела. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе холдинга.

Прицел имеет два режима увеличения — одно- или четырехкратное. Его серийный выпуск начнется уже в этом году, стоить прицел будет в два раза дешевле зарубежных аналогов, отметили в пресс-службе.

"Мы уже получили ряд заявок на поставку данной модели прицела, и лист заказов продолжает формироваться. Детально ознакомиться с прибором можно сегодня на форуме "Армия-2016". На данной площадке мы уже провели ряд перспективных встреч, а также планируем расширить географию сбыта прицельной техники по итогам события", – приводит пресс-служба слова  генерального директора АО "Швабе – Оборона и Защита" Василия Рассохина.

Новый прицел дает охотнику возможность мгновенно изменить кратность с помощью специального рычага, не отвлекаясь от цели. Также пользователь может самостоятельно установить рукоятку смены увеличения под левую или правую руку. Прицел имеет алюминиевый корпус, оснащен быстросъемными стальными зажимами с дополнительной фиксацией и комбинированной прицельной сеткой с подсветкой центрального прицельного знака.

Всего в рамках выставки "Швабе" демонстрирует более 110 разработок специального назначения, включая более 30 образцов прицельной техники.

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