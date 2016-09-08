Минобороны РФ подписало с "Уралвагонзаводом" контракты стоимостью более 8 млрд руб.

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало с "Уралвагонзаводом" шесть контрактов стоимостью более 8 млрд руб., сообщают в пресс-службе научно-производственной корпорации.

"Для нас самый значимый контракт - это поставка 42 самоходных установки "Мста" до 2019 года. До этого предприятие обслуживало самоходную артиллерийскую технику по части капитального ремонта и модернизации. Данный контракт позволяет выстроить плановую работу, загрузить мощности, подвергнутые модернизации", - цитирует гендиректора УВЗ Олега Сиенко пресс-служба. Речь идет о поставке самоходных артиллерийских орудий "Мста-СМ" и модернизацию гаубиц 2С19 "Мста-С" до уровня 2С19М1. Документ подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и гендиректор АО "Уральский завод транспортного машиностроения" (Уралтрансмаш) Владимир Городилов.

Три контакта подписал генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко. Они касаются выполнения работ по техническому надзору танков Т-72, Т-80, Т-90, БРЭМ-1 и их модификаций; капитального ремонта боевой машины десанта БМД-2К-АУ и поставки инженерных машин разграждения ИМР-3М.

Госконтакт на поставку запчастей танковому вооружению подписал с МО РФ гендиректор АО "Завод №9" Михаил Матвиенко.

Все контракты подписаны на основании постановления председателя правительства РФ о корректировке государственного оборонного заказа 2016 года.

По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, всего на выставке подписано 17 долгосрочных контрактов на общую сумму более 130 млрд руб., среди самых значимых – соглашения, подписанные с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

Олег Сиенко в интервью также подвел итоги работы НПК "Уралвагонзавод" за 7 месяцев 2016 года. В частности, он сообщил, что чистая прибыль составила 3,5 млрд руб., а прогнозируемая за 8 месяцев составит порядка 6,5 млрд.

НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 20 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. 100% акций корпорации принадлежат государству. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле дважды занесено в Книгу рекордов Гиннесса – как самое большое по площади предприятие в мире, а также как крупнейший в мире производитель танков - Т-72 "Урал" является самым массовым танком современности.

Форум "Армия-2016" проходит в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" Минобороны России в подмосковной Кубинке 6-11 сентября.