"Швабе" планирует продать в этом году более 5000 тысяч прицелов Pilad

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КУБИНКА, 7 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил на международном оборонном форуме "Армия-2016" коллиматорный прицел российской марки Pilad. Таких прицелов в этом году планируется продать более 5 тысяч, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе холдинга.
"Этот прицел повышает точность прицеливания в условиях естественной освещенности – от сумерек до яркого солнечного дня. В 2016 году объем продаж модели может превысить 5000 экземпляров", - сообщили в холдинге.
Прицел производится на Вологодском оптико-механическом заводе, предназначен для стрельбы по быстродвижущимся целям и считается одним из лучших в своем сегменте, отметили в пресс-службе.
По словам заместителя генерального директора АО "Швабе" по развитию систем продаж, ВЭД и маркетингу Дмитрия Жидкова, эти прицелы конкурентоспособны на международном рынке и экспортируются в 21 страну мира. "Сегодня мы наблюдаем тенденцию расширения географии поставок, что способствует увеличению объемов производства. К концу 2016 году показатель сбыта прицельной техники "Швабе" будет увеличен", - сообщил он.
Прицел Pilad максимально компактен при большом размере линз, имеет защиту от грязи, монтируется на охотничье или спортивное оружие с планкой Picatinny, "Ласточкин хвост" и на вентилируемую планку.