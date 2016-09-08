Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй Жучжо

Новости партнеров
8 сентября, 11:16 UTC+3
Российские зрители увидят около 200 произведений, написанных в период с 2011 года по сегодняшний день
Материал из 1 страницы
© Цуй Жучжо

МОСКВА, 8 сентября /Пресс-служба выставки/. Осенью впервые в России будет показана масштабная выставка художника номер один в Китае Цуй Жучжо — "Мерцание гладкой яшмы". Экспозиция откроется в Санкт-Петербурге в "Манеже" 13 сентября. Цуй Жучжо входит в топ самых успешных и высокооплачиваемых современных художников. Его работы находятся в собраниях мировых музеев и частных коллекциях, выставляются на аукционах Christie’s. Российские зрители увидят около 200 произведений, написанных в период с 2011 года по сегодняшний день.

Цуй Жучжо — современный художник, мастер каллиграфии, автор образовательных книг и коллекционер. Художник работает в традиционной китайской технике гохуа, которую он изучал у признанных мастеров: Шитао, Чжу Да, У Чаншо и Фу Баоши. Этот стиль предполагает использование туши и водяных красок на шелке или бумаге. Одновременно с этим Цуй Жучжо впитал знания и навыки западного современного искусства: прожив 15 лет в США, он "вписался" в мировой художественный контекст. В Нью-Йорке живописец получил степень почетного доктора искусств университета Дьюи. Его работы были удостоены ряда наград на международных выставках и вошли в коллекции знаменитостей: Рональда Рейгана, Генри Киссинджера и многих других. Своим творчеством Цуй Жучжо пытается менять и актуализировать китайскую технику, демонстрируя сплав наследия и современности.

Как и его предшественники, Цуй Жучжо рисует пейзажи, следуя многотысячелетним опытам подобных работ. Ландшафты, горы, реки и снегопад становятся частью большой рассказанной истории. "В холодную даль устремилась дрожащая рябь на воде". "Льют дожди, в воздухе витают ароматы трав, речной песок чист, веет весной". "Весенний ветер кровь пьянит, леса влекут и манят горы". Живопись Цуй Жучжо подобна названиям самих работ: медитативная, поэтичная, тягучая, но с твердым нарративом. История человека, переданная через разные времена года. Она о совпадениях и несовпадениях настроения, переживаниях, о жизни. Как тончайший психолог и мудрец, Цуй Жучжо живет, чувствует и работает сегодня, но следует принципам старой школы. Он добавляет в свои работы динамическую составляющую, которая делает ландшафты живыми и очень привлекательными даже для человека, не понимающего китайские традиции.

Для демонстрации своих работ в России Цуй Жучжо выбрал "Манежи" в Санкт-Петербурге и Москве. В двух крупнейших выставочных пространствах страны будет представлена экспозиция, которую автор назвал "Мерцание гладкой яшмы". Она насчитывает около 200 картин, в том числе полиптихи, достигающие шести метров в длину. Эта выставка уже была показана в Пекине в 2014 году в знаменитом дворцовом комплексе китайских императоров Запретный город, но в России, в отличие от Китая, живопись художника будет представлена более масштабно. В обоих "Манежах" возможности экспонирования многометровых картин в разы больше, чем в небольших пространствах дворцового комплекса. Единственная серия работ, которую организаторы выставки не привезут в Санкт-Петербург и Москву, — традиционная каллиграфия, смысл которой не понятен зрителю, не знакомому с оригинальным языком.

Выставка "Мерцание гладкой яшмы" рассчитана не только на людей, ориентирующихся в национальной культуре Китая, но и на тех, кто может просто наслаждаться созерцательным, глубоким и тонким искусством. Цуй Жучжо можно и нужно смотреть в больших объемах. Об этом же говорит и куратор выставки Семен Михайловский: "Цуй Жучжо создает бесконечные панорамы, пейзажи, которые поражают космическим масштабом. Когда мы встречались с ним, он показывал свои работы, книги, свитки, процессу не было конца. Я был поражен качеством. Примечательная деталь: ко дню рождения дочери он создал шестидесятиметровый свиток. Причем всего за три месяца. Это невероятно!"

Пресс-агент выставки Цуй Жучжо JMgroup, тел. +7 (495) 620 36 06

Мария Жук, m.jouk@jmgroup.ru, тел. +7 925 517 42 60

Наталья Говорухина, n.govoruhina@jmgroup.ru, тел. +7 926 508 82 24 

Екатерина Козырева, e.kozyreva@jmgroup.ru, +7 926 344 49 62

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" выйдет в печать в сентябре
14
Московский кредитный банк приглашает 10-11 сентября на фестиваль "Яркие люди"
4
Национальный фонд развития здравоохранения подводит итоги проекта о правах донора
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Как защититься от гепатита
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама