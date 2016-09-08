В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй Жучжо

МОСКВА, 8 сентября /Пресс-служба выставки/. Осенью впервые в России будет показана масштабная выставка художника номер один в Китае Цуй Жучжо — "Мерцание гладкой яшмы". Экспозиция откроется в Санкт-Петербурге в "Манеже" 13 сентября. Цуй Жучжо входит в топ самых успешных и высокооплачиваемых современных художников. Его работы находятся в собраниях мировых музеев и частных коллекциях, выставляются на аукционах Christie’s. Российские зрители увидят около 200 произведений, написанных в период с 2011 года по сегодняшний день.

Цуй Жучжо — современный художник, мастер каллиграфии, автор образовательных книг и коллекционер. Художник работает в традиционной китайской технике гохуа, которую он изучал у признанных мастеров: Шитао, Чжу Да, У Чаншо и Фу Баоши. Этот стиль предполагает использование туши и водяных красок на шелке или бумаге. Одновременно с этим Цуй Жучжо впитал знания и навыки западного современного искусства: прожив 15 лет в США, он "вписался" в мировой художественный контекст. В Нью-Йорке живописец получил степень почетного доктора искусств университета Дьюи. Его работы были удостоены ряда наград на международных выставках и вошли в коллекции знаменитостей: Рональда Рейгана, Генри Киссинджера и многих других. Своим творчеством Цуй Жучжо пытается менять и актуализировать китайскую технику, демонстрируя сплав наследия и современности.

Как и его предшественники, Цуй Жучжо рисует пейзажи, следуя многотысячелетним опытам подобных работ. Ландшафты, горы, реки и снегопад становятся частью большой рассказанной истории. "В холодную даль устремилась дрожащая рябь на воде". "Льют дожди, в воздухе витают ароматы трав, речной песок чист, веет весной". "Весенний ветер кровь пьянит, леса влекут и манят горы". Живопись Цуй Жучжо подобна названиям самих работ: медитативная, поэтичная, тягучая, но с твердым нарративом. История человека, переданная через разные времена года. Она о совпадениях и несовпадениях настроения, переживаниях, о жизни. Как тончайший психолог и мудрец, Цуй Жучжо живет, чувствует и работает сегодня, но следует принципам старой школы. Он добавляет в свои работы динамическую составляющую, которая делает ландшафты живыми и очень привлекательными даже для человека, не понимающего китайские традиции.

Для демонстрации своих работ в России Цуй Жучжо выбрал "Манежи" в Санкт-Петербурге и Москве. В двух крупнейших выставочных пространствах страны будет представлена экспозиция, которую автор назвал "Мерцание гладкой яшмы". Она насчитывает около 200 картин, в том числе полиптихи, достигающие шести метров в длину. Эта выставка уже была показана в Пекине в 2014 году в знаменитом дворцовом комплексе китайских императоров Запретный город, но в России, в отличие от Китая, живопись художника будет представлена более масштабно. В обоих "Манежах" возможности экспонирования многометровых картин в разы больше, чем в небольших пространствах дворцового комплекса. Единственная серия работ, которую организаторы выставки не привезут в Санкт-Петербург и Москву, — традиционная каллиграфия, смысл которой не понятен зрителю, не знакомому с оригинальным языком.

Выставка "Мерцание гладкой яшмы" рассчитана не только на людей, ориентирующихся в национальной культуре Китая, но и на тех, кто может просто наслаждаться созерцательным, глубоким и тонким искусством. Цуй Жучжо можно и нужно смотреть в больших объемах. Об этом же говорит и куратор выставки Семен Михайловский: "Цуй Жучжо создает бесконечные панорамы, пейзажи, которые поражают космическим масштабом. Когда мы встречались с ним, он показывал свои работы, книги, свитки, процессу не было конца. Я был поражен качеством. Примечательная деталь: ко дню рождения дочери он создал шестидесятиметровый свиток. Причем всего за три месяца. Это невероятно!"

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