Энергетики устранили повреждения в электросетевом комплексе Урала и Прикамья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты ОАО "МРСК Урала" восстановили энергоснабжение в обширном регионе Урала и Прикамья - в результате ухудшения погодных условий и шквалистого ветра в Свердловской области и Пермском крае вечером во вторник было прервано энергоснабжение в ряде населенных пунктов, где проживают более 7 тыс. человек. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала".

"В Свердловской области было нарушено электроснабжение более 5 тыс. человек, проживающих в населенных пунктах Белоярского, Сысертского, Первоуральского, Ревдинского и Невьянского городских округов. В Пермском крае наибольшее число отключений было зафиксировано в Пермском, Верещагинском, Лысьвенском, Кунгурском районах. Здесь без электроснабжения оставалось 15 населенных пунктов, запитанных от сетей "Пермэнерго", с населением более 2,2 тыс. человек", - сообщают в МРСК.

Как сообщают в компании, аварийно-восстановительные бригады филиалов ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" и "Пермэнерго" - незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения. Работы в распределительном электросетевом комплексе продолжались всю ночь. Нормальная схема электроснабжения была вскоре восстановлена.

"МРСК Урала" основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям.

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.