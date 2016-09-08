Объявлены итоги Национального рейтинга коммуникационных компаний за 2015 год

МОСКВА, 8 сентября. /Российская академия общественных связей/. 8 сентября в рамках первого дня Международного форума Baltic Weekend 2016 объявлены результаты четвертого Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К).

Лидерами НР2К за 2015 год стали компания "Михайлов и партнеры. Стратегические коммуникации" (в настоящее время - холдинговая компания NOVACOM Group), коммуникационная группа АГТ, коммуникационное агентство SPN Communications, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Итоги рейтинга объявил Виталий Расницын, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К, президент Российской академии общественных связей и коммуникационной группы "Деловая лига". Он поздравил и вручил дипломы первой тройке победителей Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К). Остальные компании, принявшие участие в рейтинге, также получат дипломы участников, разделенные по принципу ТОП-5, ТОП-10, ТОП-20, ТОП-30, ТОП-40 и ТОП-50.

Вячеслав Лащевский, сопредседатель Наблюдательного совета НР2К и председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ, отметил положительную динамику в проведении рейтинга. "Ежегодное увеличение числа участников национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К является позитивной тенденцией, свидетельствующей о заинтересованности агентств вести свой бизнес открыто и прозрачно", - сказал он.

В этом году участниками рейтинга стали 53 агентств, основной деятельностью которых является Public Relations (связи с общественностью).

Итоги Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К) за 2015 год можно посмотреть на сайте: http://pracademy.ru/reyting-nr2k

О рейтинге НР2К

Первый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) был опубликован в 2013 году и стал знаковым ежегодным событием в индустрии Public relations, которое оценили и экспертное сообщество, и сами участники рынка коммуникационных услуг.

Первоочередными задачами НР2К являются создание единого отраслевого пространства, а также саморегулирование и развитие рынка коммуникационных услуг.

Рейтинг НР2К проходит при поддержке Российской академии общественных связей (РАОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциации компаний - консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Официальный консультант - Группа "БДО Юникон" (http://www.bdo.ru/rus/)

Генеральный информационный партнер - Информационное агентство России ТАСС (http://tass.ru/)

Генеральный медиапартнер - издательский дом "КоммерсантЪ" (http://www.kommersant.ru/)

Официальный радиопартнер - Business FM (https://www.bfm.ru/)

Операторы рейтинга НР2К:

Компания "Медиалогия"

http://www.mlg.ru/

Коммуникационная группа "Византия" (ByconGroup)

http://bycongroup.com/