Констанца встречает паруса

КОНСТАНЦА, 8 сентября 2016 г. /Сочинский морской клуб/. Сегодня в Констанце стартует главное морское событие года – "СКФ Черноморская регата больших парусников 2016". Румынский порт встречает парусные суда из пяти стран, среди которых знаменитые российские рекордсмены "Крузенштерн", "Надежда" и "Мир".

С 8 по 11 сентября у жителей и гостей Констанцы будет уникальная возможность не только полюбоваться на парад величественных судов, но и увидеть торжественный марш судовых команд, а также подняться на борт великолепных парусников. Праздничная программа включает в себя музыкальные концерты, спортивные мероприятия и красочный салют.

11 сентября из Констанцы парусная флотилия совершит первую гонку до Новороссийска, где к ним присоединится российский "Херсонес". С 16 сентября по 19 сентября парусники будут гостить в новороссийском порту, откуда отправятся во второй этап соревнований к Сочи. В олимпийскую столицу России Регата прибудет 21 сентября. Простояв в городе четыре дня, суда отправятся в заключительный этап гонки Сочи – Варна (Болгария). Регата завершится 4 октября.

Черноморская регата 2016 года – это продолжение незабываемого праздника, который был устроен на Черном море в 2014, когда парусные суда впервые вошли в российские порты. Регата проходит под патронатом президента России Владимира Путина. Организаторы регаты приготовили для жителей черноморского побережья насыщенную программу мероприятий, которые будут проходить в каждом из четырех городов-участников, среди которых российские южные города – Новороссийск и Сочи.

В Новороссийске мероприятия первого дня регаты будут приурочены ко Дню города, поэтому масштаб праздника будет впечатляющим. Вечером по всему городу пройдут праздничные концерты, а в заключение - красочный фейерверк. С 17 по 19 сентября в Новороссийске будут работать фотовыставка и экспозиция макетов знаменитых парусников. На набережной будут проходить спортивные мероприятия и праздничные концерты. Для гостей города будут организованы экскурсии по памятным местам. У всех жителей и гостей города появится уникальная возможность подняться на борт великолепных парусников, в числе которых знаменитые братья "Херсонес", "Мир" и "Надежда", а также "Крузенштерн". Из порта Новороссийск парусники совершат второй этап гонки к порту Сочи.

Будьте в курсе последних событий регаты – подписывайтесь на нашу группу в "ВКонтакте" — vk.com/regatta2016

Аккредитация для СМИ открыта до 12 сентября. Для аккредитации необходимо заполнить формы, доступные по ссылкам:

Новороссийск https://goo.gl/7yaHBo,

Сочи: https://goo.gl/1pz8Mr,

а также отправить скан первых страниц паспорта и портретную фотографию на указанный адрес электронной почты.

Программа регаты

08 – 11 Сентября – открытие регаты, Констанца (Румыния)

11 – 16 Сентября – гонка №1 по маршруту Констанца – Новороссийск, 410 морских миль

16 – 19 Сентября – заход в Новороссийск (Россия)

19 – 21 Сентября – гонка №2 по маршруту Новороссийск – Сочи, 115 морских миль

21 – 25 Сентября – заход в Сочи (Россия)

25 – 01 Октября – гонка №3 по маршруту Сочи – Варна, 525 морских миль

01 – 04 Октября – закрытие регаты, Варна (Болгария)

I. Организаторы регаты

Sail Training International (STI) www.sailtraininginternational.org

НП "Сочинский морской клуб" (СМК) www.sochimarineclub.com

II. Спонсоры регаты:

Титульный спонсор ПАО "Совкомфлот" www.scf-group.com

Генеральный спонсор ПАО "Транснефть" www.transneft.ru

Генеральный партнер ФГУП "Росморпорт" www.rosmorport.ru

Генеральный партнер ПАО "Газпром нефть" http://www.gazprom-neft.ru/

Партнер СПАО "Ингосстрах" www.ingos.ru

III. Информационные партнеры регаты:

Генеральный медиапартнер ИТАР-ТАСС – главное информационное агентство регаты tass.ru

Медиапартнер ИАА "ПортНьюс" – ведущее отраслевое информационное агентство регаты portnews.ru

IV. Регата проходит при поддержке:

Министерство транспорта Российской Федерации www.mintrans.ru

Федеральное агентство по рыболовству www.fish.gov.ru

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" www.rgo.ru

Администрация Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Администрация муниципального образования города-героя Новороссийск www.admnvrsk.ru

Администрация муниципального образования города Сочи www.sochiadm.ru

ФГБУ "АМП Черного моря" www.bsamp.ru

ФГОУ ВПО ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова www.aumsu.ru

Социальная сеть "ВКонтакте" vk.com

Журнал "Вокруг света" www.vokrugsveta.ru

Радиостанция "Маяк" radiomayak.ru

ЗАО "ИД "Комсомольская правда" www.kp.ru

Мероприятия регаты в Сочи проходят при поддержке:

Тематический парк развлечений АО "Сочи-парк" www.sochipark.ru

НАО "Центр "Омега" http://www.center-omega.ru

Группа компаний Bosco Di Ciliegi http://boscofamily.ru/

Гранд отель "Жемчужина" www.zhem.ru

Туристический оператор "Библио глобус" www.bgoperator.ru

V. Ресурсы регаты:

Официальная группа регаты в "ВКонтакте" — vk.com/regatta2016

Официальная группа регаты на Facebook — www.facebook.com/tallshipsrussia

Официальный аккаунт регаты в Instagram —www.instagram.com/tallshipsrussia