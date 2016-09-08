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Вице-губернатор: собрать 1 млн тонн кубанского риса – экономически обоснованная задача

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8 сентября, 15:17 UTC+3
Основная уборка риса в Краснодарском крае начнется с 10 сентября
Материал из 1 страницы
© Виталий Тимкив/ТАСС

Собрать 1 млн тонн кубанского риса – экономически обоснованная задача, заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Основная уборка риса в Краснодарском крае начнется с 10 сентября.

Сегодня из 137 тыс. га убрано примерно 13 тыс. га, или 3%. Урожайность риса составляет более 63 ц/га. В уборке будет задействовано почти 800 единиц сельхозтехники: к имеющимся в распоряжении рисоводов 483 комбайнам еще 300 комбайнов рисоводческие хозяйства привлекут на договорной основе.

Вице-губернатор Андрей Коробка дал поручение еще раз на местах проверить готовность уборочной техники и обеспеченность хозяйств горюче-смазочными материалами. Также заместитель главы региона поручил краевому министерству сельского хозяйства сформировать рабочие группы, которые будут выезжать на места и контролировать ход уборочных работ.

"Собрать 1 млн тонн кубанского риса – экономически обоснованная задача", – уверен вице-губернатор. По его мнению, благодаря таким показателям, удастся значительно снизить на российском рынке долю импортного риса и обеспечить население страны качественной отечественной рисовой крупой.

"В этом году кубанским рисоводам ничего не должно помешать установить рекорд. Мы реально можем уже в этом году выполнить поручение губернатора и собрать 1 млн тонн риса. Погодные условия складывались в нашу пользу, в оборот были введены ранее не использовавшиеся рисовые оросительные системы, был вовремя выполнен весь цикл технологических работ на посевах, не было перебоев с подачей воды", – подчеркнул Андрей Коробка.

Напомним, в прошлом году уборочная площадь риса составляла 134,3 тыс. га, валовый сбор "белого золота" превысил 945 тыс. тонн. Средняя урожайность составила более 70 центнеров с гектара.

Кубань – ведущий рисопроизводящий регион страны, объем производства риса в крае составляет около 80% от общероссийского валового сбора.

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