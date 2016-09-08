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Детсад на 240 мест строит ОАО "НК "Роснефть" в Ингушетии

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8 сентября, 15:54 дата обновления: 8 сентября, 15:54 UTC+3
Планируется, что объект будет сдан на восемь месяцев раньше срока
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МАГАС /Ингушетия/, 8 сентября. /Корр. ТАСС /. Детский сад на 240 мест, строящийся в Ингушетии нефтяной компанией "Роснефть", сдадут на восемь месяцев раньше запланированного срока.

"До конца октября все работы на участке будут завершены, детсад мы планируем сдать на восемь месяцев раньше запланированного срока", - сообщил главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, приехавшему на эту стройку, руководитель подрядной организации ООО "Стройпрогресс" Ибрагим Угурчиев. Он отметил, что сейчас ведутся завершающие работы по внутренней отделке, а двор садика благоустраивается, озеленяется.

Глава региона пообщался с рабочими, и ему рассказали, какие работы проведены, и какие материалы используются при строительстве дошкольного учреждения.

"Строительные работы не вызвали нареканий у главы республики", - сообщили ТАСС в его пресс-службе. Евкуров поручил главе администрации Назрановского района Исропилу Лотырову совместно с подрядчиком проработать вопрос строительства новой дороги рядом с детским садом и решить проблемы водоснабжения нового микрорайона села.

Детский сад строится в рамках соглашения республики с НК "Роснефть". Его сметная стоимость - 201 млн руб. В рамках подписанного более пяти лет назад соглашения с ОАО "НК "Роснефть" в Ингушетии уже построены общеобразовательная и конноспортивная школы, автозаправочные станции, открыты нефтяные классы в нескольких школах, в колледже Назрани создан центр по подготовке специалистов для работы в нефтегазовой отрасли. 

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