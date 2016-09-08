Евкуров проверил стадион, где пройдет Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

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МАГАС, 6 сентября. /ТАСС/. Реконструируемый стадион им. Рашида Аушева в Назрани, где 24 сентября впервые в Ингушетии откроется ежегодный Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, посетил сегодня глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщает корр. ТАСС.
"Надо уложиться в отведенные сроки. К концу недели работы должны быть завершены и стадион готов", - сказал глава региона после осмотра главного стадиона Ингушетии. Он отметил, что "фестиваль должен стать большим праздником спорта и культуры, самым ярким и запоминающимся не только для гостей, но и всех жителей региона".
Глава республики подчеркнул, что "реконструкция стадиона в авральном режиме не должна влиять на качество строительных работ".
Фестиваль проводится с целью развития сотрудничества, дружеских отношений между регионами Северо-Кавказского федерального округа, а также с целью сохранения культуры народов, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде. В нем примут участие артисты и спортсмены из субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
На подготовку и реконструкцию стадиона им. Рашида Аушева в Назрани из федерального бюджета выделено более 80 млн рублей.