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КУБИНКА, 8 сентября. /ТАСС/. Иностранные делегации на международной выставке "Армия-2016", посетившие стенд холдинга "Швабе", в основном заинтересовались прицелами и приборами наблюдения. Об этом сообщил сегодня ТАСС первый заместитель генерального директора компании Сергей Попов.
"Только в среду, во второй день форума, мы приняли порядка 15 международных делегаций. Самый живой интерес вызывает прицельная тематика. Многие интересуются биноклями со стабилизацией", - рассказал он.
"Отдельные делегации интересовались созданием приборов наблюдения для авиации, беспилотных летательных аппаратов", - добавил Попов.