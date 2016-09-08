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КУБИНКА, 8 сентября. /ТАСС/. Несколько стран Латинской Америки заинтересованы в приобретении медицинского обнародования производства "Швабе". Об этом сообщил сегодня ТАСС на оборонном форуме "Армия-2016" первый заместитель генерального директора компании Сергей Попов.
"Несколько стран Латинской Америки однозначно очень хотят приобрести наше медицинское оборудование. В частности, неонатальное и офтальмологическое, тем более что сейчас, ввиду курсовой разницы, наша продукция выгодна по цене - при том же качестве она в полтора, примерно, раза дешевле рыночных аналогов", - рассказал он.
Представитель компании пояснил, что государственные бюджеты этих стран позволяют поддержать население и обеспечить нормальную демографическую политику. "Мы этот рынок увидели", - отметил он.